Manovra, scoppia il caso Bonaccini: "No alla misura sulle auto aziendali"

"Non condivido il provvedimento sulle auto aziendali per come è stato impostato e sono sicuro, come mi hanno garantito il ministro Gualtieri e Misiani, oltre allo stesso Zingaretti, che verrà decisamente modificato o addirittura cancellato". Lo sottolinea il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano BONACCINI. "Sulla plastica, ricordo che in Emilia-Romagna il futuro piano regionale 'plastic free' lo stiamo condividendo anche con le imprese del settore, studiando meccanismi di compensazione e incentivi che non danneggino il comparto, per una svolta ecologica assolutamente necessaria, ma che non deve colpire imprese e lavoro. La stessa logica di gioco di squadra -aggiunge- dovrebbe essere adottata a livello nazionale: per questo ho interessato il Governo, affinché le misure a cui sta pensando non danneggino un settore così importante in Emilia-Romagna. Anche i parlamentari regionali del centrosinistra mi hanno assicurato di voler modificare tali misure".

"Non dimentichiamo -prosegue BONACCINI- che la finanziaria ha interventi positivi: ci salva da un aumento dell'Iva che sarebbe stato pagato duramente da famiglie e cittadini, stanzia i primi fondi per le famiglie - e qui l'Emilia-Romagna era arrivata prima con il taglio delle rete dei nidi -, avvia il taglio del cuneo fiscale per aumentare i soldi in busta paga ai lavoratori dipendenti e prevede il finanziamento di industria 4.0, rifinanziamento legge Sabatini e iper e super ammortamento per le imprese. Oltre ai 2 miliardi in più per il Fondo sanitario nazionale e altri 2 miliardi per investimenti nella sanità pubblica. Sono certo che allo stesso modo il Governo saprà trovare soluzioni che evitino impatti negativi su imprese e consumatori anche sul tema plastica".