Manovra, spese sanitarie con contante detraibili

Le spese sanitarie relative ai farmaci e al ticket anche se sostenute con l'uso del contante tornano detraibili. E' una delle decisioni prese nel corso del vertice sulla manovra a Palazzo Chigi. Per le altre detrazioni al 19% sarà invece necessario 'certificare' le spese con pagamenti tracciabili, come bonifici o uso di carte e bancomat.

P.A., NUOVE AUTO BLU ELETTRICHE O IBRIDE - Tutti i nuovi acquisti di auto da parte della Pubblica amministrazione dovranno riguardare vetture elettriche o ibride. E' quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi.

Arriva intanto una stretta sui concessionari autostradali: la bozza della manovra riduce all'1% la quota di ammortamento deducibile dei beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione. La norma si rivolge espressamente alle "imprese concessionarie di costruzione e gestione di autostrade e trafori" e si applica già "al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019". La stretta vale anche per la deducibilità del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa e dei diritti d'uso di opere d'ingegno o brevetti.

Protesta l'Aiscat: "La volontà del Governo di introdurre un limite dell'1% alla deducibilità del costo per l'ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili rischia di generare un blocco generale degli investimenti nel settore autostradale, penalizzando fortemente lo sviluppo del sistema infrastrutturale". E' l'allarme dell'Aiscat, che chiede "con forza al Governo e alla maggioranza di non riproporre una norma già ritenuta non applicabile, il cui unico effetto sarebbe di bloccare il notevole volume di investimenti programmati sulla rete autostradale italiana".

Secondo quanto riferiscono fonti di Italia Viva, sarebbe raggiunta una intesa per eliminare questo aumento di tassazione. Altre fonti confermano che "ci si sta lavorando".

"Oggi - ha detto in mattinata il premier Giuseppe Conte - continuiamo con la manovra, la stiamo costruendo su meno tasse, meno burocrazia, meno evasione, e allo stesso tempo più soldi a famiglie, lavoratori e imprese".

Ecco alcune delle misure previste nella bozza della manovra economica, dalla spending review alla tassa su cartine e filtri per le sigarette.

SPENDING REVIEW. Una nuova tornata di spending review coinvolgerà, dal prossimo anno, anche emolumenti e gettoni di presenza che vanno ai componenti degli organi di amministrazione e controllo pubblici, escluse le società. Nella bozza della manovra si conferma anche un nuovo tetto per gli acquisti intermedi di beni e servizi che non potranno superare le spese medie sostenute nel triennio 2016-18 (esclusa la sanità). Sarà un decreto della presidenza del Consiglio, entro giugno, a stabilire "criteri, limiti e tariffe" di emolumenti e gettoni, esclusi i rimborsi spese.



ACCORPAMENTO IMU-TASI, SCOMPARE IUC - L'Imu e la Tasi saranno accorpate e sara' abolita la Iuc, l'imposta unica comunale (che comprende Imu, Tari e Tasi). Lo prevede la bozza della Manovra. Non e' ancora chiaro se la misura partira' dal 2020 o dal 2021. "L'imposta unica comunale e' abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari)", si legge nella norma che disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (Imu). Previsto in via definitiva l'aumento all'11,4 per mille - rispetto all'ordinario limite del 10,6 per mille - dell'aliquota massima applicabile in alcuni grandi Comuni come Roma e Milano. Inoltre, l'aliquota di base dell'Imu passa dal 7,6 per mille all'8,6 per mille (per l'abitazione principale dal 4 al 5 per mille): novita' che, secondo Confedilizia, avrebbe l'effetto di portare ad aumentare l'aliquota di base da parte di quei Comuni che finora applicavano l'aliquota di base Imu e non applicavano la Tasi.

RISPARMI DA QUOTA 100. Un doppio meccanismo di "freezing" a garanzia della tenuta dei conti: nella bozza della manovra, infatti, oltre al blocco di spese per 1 miliardo, si aggiunge anche un accantonamento specifico per Quota 100. Si prevedono infatti per il prossimo triennio altri risparmi per 1,7 miliardi in totale (300 milioni nel 2020, 900 nel 2021, 500 nel 2022) a garanzia dei quali vengono accantonate risorse equivalenti. Si prevedono poi due monitoraggi l'anno, entro il 15 marzo ed entro il 15 settembre, per liberare i fondi accantonati una volta perseguiti i risparmi.



MANOVRA: IN PARLAMENTO NORMA SU AEROPORTO FORLI', C'E' ACCORDO MAGGIORANZA - "C'è accordo tra le forze di maggioranza per inserire nel passaggio parlamentare" sulla manovra "la norma a copertura finanziaria necessaria all'aeroporto di Forlì". E' quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, dove da pochi minuti è ripreso il vertice sulla legge di bilancio.

TASSA SU CARTINE E FILTRI PER SIGARETTE. Spunta anche una nuova microtassa su cartine e filtri per le sigarette "da arrotolare" nella bozza della manovra. La nuova imposta sul consumo, 0,005 euro su ogni pezzo contenuto nelle confezioni, è a carico di produttori o fornitori nazionali "all'atto della cessione" ai tabaccai. Previsto anche un aumento di 5 euro al chilo dell'accisa minima sui tabacchi lavorati. Per le sole sigarette sale di un punto l'onere fiscale minimo mentre aumenta per tutti (dai sigari al tabacco trinciato) l'aliquota dell'accisa. Non si interviene, invece, sulle sigarette elettroniche.

STRETTA SULLE AUTO AZIENDALI. Arriva una stretta fiscale sulle auto aziendali in "fringe benefit": lo sconto al 30% del valore (ai fini fiscali) di auto e ciclomotori concessi in uso promiscuo, attualmente in vigore per tutti i dipendenti, dal primo gennaio scatterà solo per i veicoli in uso ad "agenti e rappresentanti di commercio". Per gli altri dipendenti i mezzi in "fringe benefit" saranno calcolati per il loro valore pieno, stabilito, come si fa attualmente, su una percorrenza convenzionale di 15mila chilometri annui e in base ai costi chilometrici indicati nelle tabelle dell'Aci entro il 30 novembre.

TASSA SULLA PLASTICA. La tassa sulla plastica prevista in manovra "va assolutamente rimodulata, ci sono le plastiche compostabili che sono una realtà importante per l'Italia e che vanno nel compost". A sostenerlo è il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa. Tassare, spiega, "tutto ciò che non è riciclabile ha un senso. Ciò che è riciclabile non va assolutamente tassato. Ne stiamo parlando, sicuramente una quadra la troviamo".