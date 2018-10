Manovra, spread a 340 punti. Piazza Affari maglia nera Ue con le banche

Il solito copione a Piazza Affari: Borsa in rosso zavorrata dale banche e vendite sul mercato secondario per i titoli di Stato italiani (anche sulle scadenze più brevi) all'indomani della lettera dell'Unione europea che ha fortemente criticato il documento programmatico di bilancio italiano "una manovra con una deviazione grave senza precedenti". Un giudizio che prefigura una bocciatura da parte di Bruxelles se il governo Conte non recepirà i cambiamenti richiesti sui saldi e che potrebbe terminare con l'apertura di una procedura d'infrazione contro l'Italia (multa) per deficit eccessivo.

BORSE CINESI: INTERVIENE LA BANCA CENTRALE DI PECHINO/ Intervento coordinato di tre delle principali istituzioni finanziarie della Cina per rassicurare sulla tenuta del mercato azionario, oggetto di ricostruzioni allarmistiche delle passate sedute. A farsi avanti sono stati il governatore della Banca centrale, il capo dell'autorità di Vigilanza sulla Borsa e quello dell'autorità che vigila sulle banche. "Complessivamente le valutazioni dell'azionario sono a livelli storicamente bassi - ha detto il banchiere centrale, Yi Gang - cosa che contrasta con i fondamentali stabili e in miglioramento della Cina". L'azionario cinese ha perso circa il 30 per cento rispetto all'ultimo pico, risalente a gennaio, e questa dinamica ha creato crescenti preoccupazioni tra i policy maker. L'intervento congiunto è arrivato mentre l'ufficio nazionale di statistica riportava una crescita del terzo trimestre inferiore al previsto e ai minimi dal 2009, con un 6,5 per cento annuo. La prospettiva che alle parole seguano misure di sostegno concrete alla finanza hanno proiettato al rialzo le Borse della Cina. A tarda seduta Shanghai segna un più 2,44 per cento, Shenzhen più 2,42 per cento, Hong Kong si attesta al più 0,85 per cento.

Sale ancora la pressione sui titoli di Stato dell'Italia, con lo spread di rendimento tra Btp decennali e Bund che raggiunge quota 340 punti base per la prima volta dal 2013. Secondo Mts a metà mattina i tassi retributivi dei titoli italiani hanno toccato il 3,8%, in un quadro che resta altamente volatile. Già ieri aveva toccato 327 punti per il braccio di ferro tra Italia e Ue e le liti nella maggioranza sulla manovra. In rialzo tutte le scadenze, anche quella più breve a due anni.

Per quanto riguarda i mercati azionari, nervosismo a Piazza Affari, la peggiore d'Europa: il Ftse Mib ha aperto in calo scivolando sotto al soglia dei 19 mila punti dopo il calo di quasi il 2% della vigilia. Poi l'indice si è moderatamente ripreso e ora viaggia nuovamente in rosso oltre il punto percentuale zavorrato dalle banche.

Dopo un'apertura in ordine sparso, le Borse europee sono deboli con gli investitori alla finestra in attesa di vedere gli sviluppi delle tensioni geopolitiche e le decisioni della Fed. Sui listini del Vecchio Continente pesano anche le vicende interne italiane. Pesano anche i dati sul rallentamento dell'economia cinese nel terzo trimestre dell'anno che ha registrato una crescita del 6,5% su base annua, contro il +6,7% registrato nel secondo trimestre e contro il +6,6% atteso dagli analisti. Si tratta del ritmo di crescita più lento dal primo trimestre del 2009. Il rallentamento alimenta i timori sui possibili impatti della guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina.

In calo Madrid, Parigi e Francoforte. In controtendenza Londra (-0,2%), alle prese con il tema dell'accordo con l'Europa sulla Brexit. In Europa andamento negativo per il comparto finanziario (-0,8%) dove, oltre alla situazione pesante delle banche italiane, sono in forte calo Caixa bank (-3,4%), Banco Bilbao (-2%), Credit Agricole (-2,8%), Bnp Paribas (-1,7%). In calo le Tlc (-0,5%) con Telia (-5%), Iliad (-0,8%) e Orange (-0,2%).

Sul listino milanese, fra i titoli delle blue chips, a picco le banche a causa dello spread ai massimi da oltre 5 anni. Banco Bpm e Mps sono addirittura sospesi. Tra gli altri, Intesa Sanpaolo -3,39%, Bper -3,40%, Unicredit 3,21%, Ubi -4,73%, Mps -5,56%.

Male anche gli altri finanziari con Generali a -2,21%. Mediaset e Telecom Italia rispettivamente a -1,20 e -2,29 per cento. Nel lusso, Ferragamo piatta a -0,05%. Sotto la parita' anche gli energetici: Enel -0,28%, Eni -0,06%. Per quanto riguarda gli industriali, Fca -2,73%, Ferrari lima lo 0,08%, Leonardo -2,02%. Cali superiori al 2,5% per Pirelli.

Dall'altra parte del globo, borse asiatiche in ordine sparso dopo l'ultima correzione a Wall Street, con gli investitori che guardano alle persistenti tensioni sul commercio tra Cina e Usa, le prospettive di un aumento dei tassi da parte della Fed.

In rialzo i listini cinesi dopo i dati del Pil del terzo trimestre e l'intervento congiunto delle tre autorita' di vigilanza e regolamentazione cinese che ha rassicurato i mercati (vedi box). Archivia la seduta in calo Tokyo (-0,56%). Sul mercato valutario lo yen si rafforza sul dollaro a un livello di 112,30, e sull'euro a 128,70. A contrattazioni ancora in corso, volano i listini della Cina con Hong Kong (+1%), Shanghai e Shenzhen (+2,3%). In calo Mumbai (-1%) mentre e' positiva Seul (+0,3%). Sul fronte macroeconomico in arrivo i dati sulla bilancia partite correnti dell'Eurozona e le vendite delle abitazioni negli Stati Uniti.

La seduta di ieri a Wall Street è finita in forte calo, colpa di un mix di fattori: verbali della Federal Reserve da "falco", tensioni geopolitiche riguardanti l'Arabia Saudita, scontro Ue-Italia sui conti pubblici con tanto di avvertimenti di Mario Draghi (Bce) sul rischio del mettere in discussione le regole Ue.

A cio' si era gia' aggiunto il sell-off registrato sul mercato azionario cinese, che ha fatto temere un rallentamento della seconda economia al mondo, e un rinnovato timore per un aumento dei rendimenti dei titoli di stato; a un certo punto quello del Treasury a due anni era salito sopra il 2,9% raggiungendo i massimi dal giugno 2008. Arrivato a perde fino a 470 punti, il Dow Jones Industrial Average ne ha ceduti 327,23, l'1,27%, a quota 25.379,45.

L'S&P 500 ha registrato una flessione di 40,43 punti, l'1,44%, a quota 2.768,78 arrivando alla nona seduta su 11 in rosso. Il Nasdaq Composite ha lasciato sul terreno 157,56 punti, il 2,06%, a quota 7.485,14. Il Vix e' balzato del 15,29% a 20 punti. Il petrolio a novembre al Nymex e' scivolato dell'1,6% a 68,65 dollari al barile sulla scia ancora di scorte Usa cresciute molto piu' del previsto.

Sul mercato valutario, infine, l'euro e' scambiato a 1,146 dollari (1,1505 alla chiusura di ieri), e vale 128,854 yen (129,44 ieri), mentre il rapporto dollaro/yen e' a 112,44. In leggero rialzo il petrolio: il Wti a dicembre sale dello 0,38% a 68,97 dollari al barile, il Brent di pari scadenza dello 0,45% a 79,65 dollari.