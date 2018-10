Manovra, spread sotto 330 punti. Piazza Affari nervosa, ma limita le perdite

La Borsa di Milano limita le perdite a metà seduta con lo spread che si restringe e torna sotto i 330 punti, a 329, dopo aver toccato quota 340. Il Ftse Mib è sceso in area 19mila punti, risalendo dai minimi di giornata a 18.977 punti (-0,58%).

Le banche continuano ad attirare il maggior numero di vendite: Ubi banca cede il 4,2% a 2,75 euro, Banco Bpm perde il 3,9% e Unicred il 2,5%. Il ftse Italia All-Share Banks è ai minimi da dicembre 2016, tanto che sul tema della volatilità è intervenuto anche il presidente dell'Abi, Antonio Patuelli. "Non si può rimanere indifferenti di fronte alla ulteriore crescita dello spread - ha scritto in un comunicato Patuelli - e non ci si deve abituare a ciò che spingerebbe l'Italia indietro rispetto alla ripresa. Pertanto auspichiamo un più costruttivo confronto fra autorità italiane ed europee per superare questo clima dannoso all'economia".

BORSE CINESI: INTERVIENE LA BANCA CENTRALE DI PECHINO/ Intervento coordinato di tre delle principali istituzioni finanziarie della Cina per rassicurare sulla tenuta del mercato azionario, oggetto di ricostruzioni allarmistiche delle passate sedute. A farsi avanti sono stati il governatore della Banca centrale, il capo dell'autorità di Vigilanza sulla Borsa e quello dell'autorità che vigila sulle banche. "Complessivamente le valutazioni dell'azionario sono a livelli storicamente bassi - ha detto il banchiere centrale, Yi Gang - cosa che contrasta con i fondamentali stabili e in miglioramento della Cina". L'azionario cinese ha perso circa il 30 per cento rispetto all'ultimo pico, risalente a gennaio, e questa dinamica ha creato crescenti preoccupazioni tra i policy maker. L'intervento congiunto è arrivato mentre l'ufficio nazionale di statistica riportava una crescita del terzo trimestre inferiore al previsto e ai minimi dal 2009, con un 6,5 per cento annuo. La prospettiva che alle parole seguano misure di sostegno concrete alla finanza hanno proiettato al rialzo le Borse della Cina. A tarda seduta Shanghai segna un più 2,44 per cento, Shenzhen più 2,42 per cento, Hong Kong si attesta al più 0,85 per cento.