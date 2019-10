Manovra, bonus bebè +20% dal 2° figlio. Per le facciate detrazioni al 90%

Dalle misure per la riduzione della pressione fiscale al bonus bebe', dalla rimodulazione delle tax expenditures alla proroga del bonus per ristrutturazioni e alla norma per il congelamento di 1 miliardo nel 2020 per garantire la tenuta dei conti pubblici. Sono alcuni dei temi contenuti nella bozza della legge di Bilancio composta di 101 articoli.

Entrano in manovra la plastic tax e la sugar tax. E' quanto si legge nella bozza della legge di bilancio 2020. E' fissata a un euro al chilo l'imposta sugli imballaggi in plastica mentre quella sulle bevande analcoliche con aggiunta di zuccheri, l'imposta e' di 10 euro per ettolitro per i prodotti finiti e di 0,25 euro per chilogrammo "per i prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione".

Viene istituito "un programma innovativo nazionale per la rinascita urbana" con uno stanziamento da 853 milioni fino al 2033. E' quanto prevede la bozza della manovra 2020. Il Programma e' "finalizzato a riqualificare e incrementare il patrimonio destinato all'edilizia residenziale sociale, a rigenerare il tessuto socio - economico, a incrementare l'accessibilita', la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici, nonche' a migliorare la coesione sociale e la qualita' della vita dei cittadini, in un'ottica di sostenibilita' e densificazione, senza consumo di nuovo suolo e secondo i principi e gli indirizzi adottati dall'Unione europea".Il fondo riguarda le proposte avanzate da Regioni, Citta' metropolitane, Comuni capoluoghi di provincia, la citta' di Aosta e i Comuni con piu' di 60.000 abitanti che vanno trasmesse al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Dal 2020 e' previsto un bonus per le scuole che si abbonano a quotidiani e periodici anche in formato digitale. E' quanto si legge nella bozza della manovra 2020 che specifica che il contributo puo' arrivare "fino all'80% della spesa sostenuta entro l'anno precedente". Ogni anno verra' fatto un bando ad hoc per l'assegnazione del bonus. Per i contributi viene fissato un tetto massimo di 20 milioni, a valere sul fondo per il pluralismo e l'innovazione.

Tre miliardi per incentivare l'utilizzo di carte e bancomat. Lo prevede la bozza della manovra 2020. Le condizioni e le modalita' del cosiddetto cash back dovranno essere saranno stabilite con un decreto del ministero dell'economia, entro il 30 aprile 2020, che dovra' definire anche "gli strumenti di pagamento elettronici e le attivita' rilevanti ai fini dell'attribuzione del premio" che terra' conto anche della frequenza e del volume degli acquisti effettuati.

I giovani che compieranno 18 anni nel 2020 potranno godere del bonus cultura, tramite una Carta elettronica che verra' adibita per usufruire del bonus. Lo prevede la bozza della manovra. Vengono stanziati per il 2020 160 milioni, ma gli importi della Carta verranno definiti successivamente per decreto ministeriale.

Varra'' anche per i nuovi nati o adottati del 2020 il bonus bebe' e verra' aumentato del 29% dal secondo figlio in poi: nella bozza della manovra, si prevedono tre scaglioni ossia 160 euro al mese per il primo anno di vita (o di adozione) fino a 7mila euro di Isee, 120 euro al mese fino a 40mila euro di Isee e 80 euro al mese per chi supera questa soglia. Stanziati 348 milioni nel 2020 e 410 mln nel 2021. Le risorse dal 2021 arriveranno da un nuovo fondo unico, che parte con dotazione di 1,044 miliardi.

Arriva il bonus facciate per gli interventi edilizi. Lo prevede la bozza della legge di bilancio 2020. La detrazione d'imposta sara' al 90%. "Per le spese documentate, sostenute nell'anno 2020, relative agli interventi edilizi, ivi inclusi quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici - si legge nel testo- la detrazione dall'imposta lorda e' incrementata al 90 per cento".

Nel 2020 vengono stanziati in manovra 3 miliardi per il taglio del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti. La cifra sale a 5 miliardi nel 2021 e non piu' a 6 miliardi come previsto precedentemente. E' quanto si legge nella bozza della legge di bilancio. Le risorse del fondo potranno essere "eventualmente incrementate nel rispetto dei saldi di finanza pubblica nell'ambito" con "appositi provvedimenti normativi".

In arrivo una nuova proroga della convenzione per Radio Radicale: stanziati 8 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022. Lo prevede la bozza della manovra. "Il ministero dello Sviluppo economico e' autorizzato a prorogare, per gli anni 2020-2022 il regime convenzionale con il centro di produzione Spa" e, si legge nel testo, "a tal fine, e' autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022".

Congelamento di un miliardo di spese nel 2020 per garantire la tenuta dei conti. Lo prevede un articolo contenuto nella bozza della manovra. Le spese congelate si potranno sbloccare in tutto o in parte, in sede di assestamento di bilancio, quando si sara' verificato che i saldi saranno rispettati. Occorrera' una delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'Economia.