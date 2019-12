Manovra, 'sugar tax' dal 1° ottobre. Ridotto l'impatto della 'plastic tax'

Quattordici ore di vertice, giornate febbrili, stop and go in Commissione al Senato e rivendicazioni da ogni parte politica per piazzare la 'bandierina' sulle misure da inserire nella legge di bilancio. Ma alla fine, il "rush finale" di oggi ha portato a una sintesi. A dirlo sono in conferenza stampa il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri. Adesso "abbiamo un quadro completo" dice trionfante il premier che ringrazia maggioranza e opposizione per il lavoro fatto e quello che ancora dovranno fare a ridosso delle vacanze natalizie per chiudere la Manovra. Un "lavoro certosino" che ha portato a "soluzioni e risultati insperati", dice il ministro. "E' stato un lavoro molto intenso", spiega Gualtieri sottolineando che non si e' trattato di "un negoziato politico ma di un lavoro tecnico, corale e complesso per salvaguardare l'impianto della Manovra senza sacrificare nessun punto". E' stato "molto positivo - aggiunge - che sia stato lavoro corale, ci siamo rimboccati le maniche per trovare soluzioni molto positive e insperate rispetto alle sfide che ci erano davanti". Sono state ore concitate e il tempo concesso ai lavori del parlamento sembra strettissimo ma la promessa e' "l'anno prossimo fare meglio" e arrivare "con grande anticipo".

Queste le misure sulle quali si e' trovata una quadratura del cerchio:



- RIDOTTO IMPATTO PLASTIC TAX DELL'85% E RINVIO SUGAR Ridotto l'impatto della plastic tax dell'85%, l'imposizione fiscale partira' dal primo luglio. "Ci siamo resi conto - spiega Conte - che poteva avere qualche impatto problematico, ci sono arrivate tante segnalazioni dalle imprese del settore". Con lo slittamento le imprese avranno "tutto il tempo di adottare le strategie aziendali. Rinviata a ottobre la sugar tax. "Se qualcuno si alzera' e dira' che questa e' una Manovra delle tasse, ci troveremo di fronte a una menzogna, una menzogna inoppugnabile" tuona Conte.



- BONUS BEFANA DAL 2021 "Piu' soldi a tutti i cittadini", perche' "distribuiremo a consuntivo del 2020 ben 3 miliardi di super bonus per il semplice fatto di usare per gli acquisti pagamenti digitalizzati e la moneta elettronica. Ci sara' la possibilita' di veder restituiti ben 3 miliardi di super bonus della befana che scattera' quindi nel 2021", asicura Conte.



- STERILIZZAZIONE IVA, LA SFIDA PIU' PROIBITIVA "Abbiamo elaborato una proposta di Manovra molto articolata. Una proposta che, rispetto al quadro iniziale che abbiamo dovuto affrontare, e' una proposta molto efficace che per prima cosa ha sterilizzato l'incremento dell'iva per 23 miliardi dobbiamo ricordarlo questa e' prima fondamentale misura che abbiamo dovuto affrontare, forse la piu' proibitiva. Abbiamo scongiurato una imposizione sui consumi", afferma il presidente del Consiglio.



- 65 MLN AI VIGILI DEL FUOCO NEL 2020 Per i Vigili del Fuoco ci saranno 65 milioni nel primo anno e poi a salire negli anni successivi.



- PER IL TERZO SETTORE 10 MLN per il 5 PER MILLE AL TERZO SETTORE Per il 5 per mille per il terzo settore ci saranno i primi dieci milioni nel 2020, che potranno aumentare.



- RIDOTTO PLATEA IRES A CONCESSIONARI TRASPORTI Viene "fortemente ristretta" la platea dei concessionari ai quali si applichera' l'aumento dell'Ires che riguardera' solo i concessionari dei trasporti. La riduzione della platea "serve a limitare l'impatto di questa misura sui cittadini", evidenzia Gualtieri.

Conte attacca sulle tasse, menzogna inoppugnabile - Dopo ore di di un lungo vertice iniziato ieri e conclusosi a fine giornata, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sale al Quirinale, poi scende in sala stampa a parlare con i giornalisti ed annunciare che ora, sulla Manovra, che approdera' in Senato, ora c'e' "un quadro completo". Ringrazia maggioranza e opposizione per il lavoro svolto giorno e notte e difende le misure contenute nella legge di Bilancio che, dopo il rush finale, per punti, elenca. Certo non senza ricordare che la sfida piu' proibitiva e' stata quella di sterilizzare l'Iva. La Manovra dara' piu' soldi alle famiglie e ai cittadini, contiene misure per la svolta verde, stanzia 65 milioni per i vigili del fuoco, mantiene l'impegno per il terzo settore per cui ci saranno i primi dieci milioni nel 2020. E anche su plastic e sugar tax, che sono stati argomenti del contendere in maggioranza, si e' trovata una soluzione. Sulla prima imposta si e' deciso una riduzione dell'85 per cento e scattera' da luglio, la seconda vedra' la luce dal primo ottobre. Una cosa e' certa, questa non e' una Manovra delle tasse, affermarlo e' "menzogna inoppugnabile", spiega il premier che diffida a credere a chiunque lo dica. Sui tempi di approvazione della Legge di Bilancio in Parlamento promette che l'anno prossimo il governo arrivera' in anticipo e sul suo colloquio con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, spiega: "Nessun accento alla tenuta della maggioranza. Il colloquio era programmato gia' da qualche giorno e rientra nelle abitudini con il presidente aggiornarsi ogni tanto". Infine, approvata la legge di Bilancio che "non vediamo l'ora di portare in dirittura finale d'arrivo", annuncia un tavolo per portare avanti una serie di riforme programmatiche. Il Paese deve recuperare il ritardo e camminare speditamente in questa direzione, osserva Conte, e rimarca: "Tutte le forze politiche sono d'accordo".