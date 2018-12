Manovra, Tria: "Possibile evitare procedura, ma ora scelta politica"

"E' possibile evitare" la procedura di infrazione nei confronti dell'Italia "ma si tratta di prendere una decisione politica rispetto a varie alternative" sulla manovra. Lo ha sottolineato il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, intervenendo al Welfare Italia Forum 2018 al Centro studi americani.

Manovra: Tria, reddito e quota 100 costeranno meno del previsto

Il reddito di cittadinanza e quota 100 per l'anticipo pensionistico costeranno meno di quanto preventivato. Lo ha sottolineato il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, intervenendo al Welfare Italia forum 2018. "Credo ci siano gli spazi per vedere che il costo di queste misure sara' inferiore a quello preventivato: si tratta di vedere come usare queste questo minor costo", ha detto.

Manovra: Tria, no rivoluzione, qualche mese per reddito e pensioni

La manovra "non sara' rivoluzionata": reddito di cittadinanza e quota 100 per le pensioni resteranno ma ci vorra' qualche mese per realizzarle. Lo ha sottolineato il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, intervenendo al Welfare Italia Forum 2018. "Queste misure richiedono tecnicamente qualche mese per essere realizzate", ha aggiunto Tria.