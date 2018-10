Manovra, Tria vede Mnuchin: "Determinati a ridurre debito/Pil"

L'Italia e' determinata "a proseguire sul sentiero della riduzione del rapporto debito/Pil": lo ha assicurato il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, nell'incontro a Bali con il segretario al Tesoro Usa, Steven Mnuchin, a margine dei lavori delle assemblee annuali di Fmi/Banca mondiale. Tria "ha illustrato lo spirito e i contenuti della manovra di bilancio per il 2019, mirata al rafforzamento della crescita economica italiana", si legge in una nota del Tesoro.

"Ovviamente abbiamo parlato di tutto", ha spiegato il ministro ai giornalisti a Bali. Tria ha anche ribadito agli Stati Uniti la volonta' di avere un ruolo attivo e positivo nel processo di rafforzamento dell'euro e dell'Unione europea. In un tweet, Mnuchin ha definito "costruttivo" l'incontro con Tria e ha confermato che si e' discusso dei fondamentali dell'Italia e degli sforzi del suo governo per aumentare la crescita e ridurre il debito. Intanto, dall'Fmi e' arrivato un nuovo avvertimento all'Italia che "non e' il momento di rilassarsi sulle politiche fiscali": a lanciarlo e' stato il responsabile del Dipartimento Europa del Fondo Monetario, Poul Thomsen.

"Siamo d'accordo con la Commissione europea, l'Italia deve rispettare le regole", ha sottolineato il funzionario danese, osservando che "l'Italia avrebbe dovuto fare piu' aggiustamenti fiscali in passato". La manovra italiana "va in direzione opposta ai suggerimenti del Fondo", ha osservato Thomsen, ricordando che per l'Italia si prevede una crescita moderata l'anno prossimo, secondo le stime contenute nel World Economic Outlook. Per Thomsen una deviazione dagli obiettivi di riduzione del deficit di una tale ampiezza "non e' corretta", ma si e' detto convinto che l'Eurozona abbia gli strumenti giusti per evitare un rischio contagio.