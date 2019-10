Manovra, Ue: chiarimenti entro domani. Dubbi sulla riduzione del debito

Manovra: Ue a Italia, entro domani aspettiamo nuovi chiarimenti - Entro domani, ossia 23 ottobre, la Commissione Europea attende nuovi chiarimenti dall'Italia "per giungere ad una valutazione finale" sulla Manovra. E' quanto si legge nella lettera inviata da Bruxelles. Nella lettera, a firma di Valdis Dombrovskis e Pierre Moscovici, si legge che "saremmo lieti di ricevere ulteriori informazioni sulla composizione precisa del saldo strutturale". Non solo, ma la Commissione chiede anche maggiori chiarimenti sulle modalita' di spesa previste nel Documento Programmatico di Bilancio. "Queste informazioni ci aiuterebbero a capire se c'e' un rischio di deviazione significativa" dal percorso di aggiustamento di bilancio che l'Italia si e' prefissata di seguire.



Manovra: Ue, piano non conforme a parametri riduzione debito 2020 - "Il piano dell'Italia non e' conforme ai parametri di riferimento per la riduzione del debito nel 2020". E' quanto si legge nella lettera inviata da Bruxelles al governo italiano. La Commissione Ue infatti richiede maggiori chiarimenti entro domani. Il Documento programmatico di Bilancio, ricorda la Commissione, "prevede una modifica del saldo strutturale nel 2020 pari a un peggioramento dello 0,1% del Pil", una percentuale che "non e' all'altezza dell'adeguamento strutturale raccomandato e pari allo 0,6% del Pil". "Questi elementi non sembrano essere in linea con i requisiti della politica di bilancio stabiliti dalla Commissione" conclude la lettera.

Manovra: Ue, su flessibilita' procederemo a valutazione piu' approfondita - "La Commissione europea, e successivamente il Consiglio, procedera' ad una una valutazione approfondita della domanda, tenendo conto dei criteri di ammissibilita'". E' quanto si legge nella lettera inviata da Bruxelles, in merito alla richiesta dell'Italia di una maggiore flessibilita'.

Manovra: Ue, cerchiamo dialogo costruttivo con Italia - "Tenendo conto del dibattito svoltosi nella riunione dell'Eurogruppo del 9 ottobre sulla situazione economica e sulla politica di bilancio nell'area dell'euro, la Commissione europea cerca di proseguire un dialogo costruttivo con l'Italia per giungere ad una valutazione finale". Lo scrive nella lettera, la Commissione Ue chiedendo nuovi chiarimenti entro domani.