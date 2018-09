Manovra, Vincenzo Boccia: "Un governo si misura dai risultati"

"Un governo si misura dai risultati - ed è quello il momento in cui deve esultare (più occupazione e meno divari) - e non dagli obiettivi". Il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, commenta con Affaritaliani.it l'approvazione del Def da parte del governo Lega-M5S che fissa il rapporto deficit/Pil al 2,4% per tre anni.

"Auspichiamo - prosegue il leader degli industriali - che ci siano effetti positivi su crescita e occupazione sviluppando un’analisi di impatto sull’economia reale. Eviteremmo procedure che disincentivino il lavoro e la ricerca di lavoro", conclude Boccia.