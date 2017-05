Web tax, primo ok dalla Commissione Bilancio della Camera

Arriva il primo via libera alla web tax. La Commissione Bilancio della Camera ha approvato l'emendamento alla manovra, presentato dal presidente della Commissione, Francesco Boccia, e sottoscritto da esponenti di maggioranza e opposizione, che introduce un meccanismo per accordi preventivi tra compagnie digitali e Fisco prevedendo, per tutti i gruppi multinazionali con ricavi consolidati superiori a 1 miliardo di euro e che effettuino cessioni di beni e prestazioni di servizi nel territorio dello Stato per un ammontare superiore a 50 milioni di euro, la possibilita' di avvalersi della procedura di cooperazione rafforzata. Le societa' potranno estinguere i debiti tributari versando le somme dovute e pagando la meta' delle sanzioni amministrative. Le maggiori entrate derivanti dalla misura verranno destinate, oltre che al fondo per la non autosufficienza e per la riduzione fiscale, anche al fondo per le politiche sociali.