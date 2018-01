Marchionne Paperone di Borsa. Fca gli frutta oltre 800 milioni

di Luca Spoldi

Marchionne nuovo Paperone di Borsa da oltre 800 milioni di euro di patrimonio. La corsa di Fiat Chrysler Automobiles col titolo che in mattinata ha segnato a Piazza Affari un nuovo record storico, a 19,56 euro per azione, facendo la felicità di molti piccoli e grandi azionisti, primo tra tutti il suo Ceo, Sergio Marchionne. Il manager, arrivato quest’anno all’ultimo giro di boa (il suo mandato terminerà l’anno prossimo con l’approvazione del bilancio 2018), dovrebbe al momento detenere poco più di 16,4 milioni di azioni Fca, ossia circa l’1,07% del capitale ordinario, per un controvalore ad oggi di oltre 321 milioni.





Non solo: in questi anni Marchionne ha accumulato anche, tra stock grant e spin-off, anche 11,86 milioni di azioni Cnh Industrial, a loro volta sui massimi storici stamane a 12,39 euro l’una, e 1,46 milioni di azioni Ferrari (che oggi risalgono a 98,4 euro, poco distanti dai massimi storici toccati il primo novembre scorso a 104,4 euro per azione).

Con questi ulteriori due pacchetti, il portafoglio titoli di Marchionne vale circa 612 milioni di euro. Ma se il 2018 andrà come previsto e il manager dal pullover blu centrerà gli obiettivi concordati, potrà ricevere negli anni a venire altri 450 mila titoli Ferrari (che ai valori attuali varrebbero 44,28 milioni) e ulteriori 5,5 milioni di titoli Fca (quasi 107,6 milioni di euro di controvalore) a valere sugli obiettivi fissati dal piano industriale 2014-2018.

