Marcolin farà gli occhiali a marchio Bmw. Nuovo accordo di licenza esclusiva

Accordo di licenza in esclusiva a livello internazionale per il gruppo veneto Marcolin per il design, la produzione e distribuzione di occhiali da sole e montature da vista per i marchi Bmw, Bmw M e Bmw M Motorsport. L'accordo ha validità cinque anni, con decorrenza dal 1 gennaio 2020 sino a dicembre 2024.



Marcolin, afferma una nota, realizzera' modelli di grande impatto, moderni e dallo stile dinamico, concepiti pensando non soltanto ai fan e ai clienti piu' stretti del marchio. A partire dal prossimo anno, le collezioni eyewear saranno disponibili a livello mondiale attraverso la rete distributiva di Marcolin Group e il canale travel retail.



Massimo Renon, amministratore delegato di Marcolin, ha dichiarato: "Siamo entusiasti e orgogliosi di questa nuova partnership con Bmw, leader del settore automobilistico e motociclistico che esercita una forte influenza nel mondo fashion, con prodotti che entusiasmano il pubblico amante del lusso a livello globale. Siamo convinti che il marchio Bmw, con la sua solida presenza in tutto il mondo e il suo design innovativo e sempre attuale, si inserira' perfettamente nel nostro portafoglio. Siamo certi che questa partnership avra' grande successo".