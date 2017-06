Maria Patrizia Grieco, presidente di Enel: una filiera italiana per l'export

Maria Patrizia Grieco, presidente di Enel: siamo impegnati nella costruzione di una filiera italiana

Al convegno Export Unchained organizzato da Sace Simest a Piazza Affari, il presidente di Enel Maria Patrizia Grieco interviene sul ruolo di Enel nella costruzione di una filiera italiana, sul coraggio richiesto alle aziende italiane oltre che sulla situazione internazionale. «Enel deve essere in grado di aiutare i fornitori a crescere. Alle aziende nostre partner dico: abbiate più coraggio, il mondo è cambiato, approfittate dell'innovazione, della capacità di filiera che può dare Enel e non solo. Grazie a un memorandum con Intesa Sanpaolo, per esempio, le pmi e le startup che diventano partner di Enel possono avere accesso a un finanziamento di Intesa Sanpaolo. Certo credo ci sia grande bisogno in Italia di filiere distributive sull'esempio francese, proprio a supporto nostre pmi. Per quanto riguarda il complesso scenario internazionale, in un'azienda come Enel i temi politici hanno una grande importanza. Siamo presenti in 32 Paesi, e in un Paese restiamo 30 o 40 anni, quindi il rischio politico è per noi un tema fondamentale. Quindi anche il protezionismo di cui si è parlato stasera è un tema molto importante, anche se dietro questo protezionismo c'è a volte una sorta di patriottismo, come nel caso dell'America di Trump».

