Master, 15 giovani da formare per essere assorbiti in Ntt Data Italia

Il Talent Camp è un percorso di specializzazione in ambito tecnologico rivolto a giovani diplomati e laureati fortemente interessati al mondo dell’informatica e che desiderano trasformare la loro passione in professione. NTT DATA Italia, in collaborazione con SIAM, offre l’occasione di intraprendere una carriera professionale nel settore ICT come Data Intelligence Consultant. Il percorso di inserimento inizierà a febbraio 2019 ed avrà la durata di 5 mesi così strutturati:

2 mesi di formazione in aula;

1 mese misto di formazione in aula e in azienda;

2 mesi di Training on the Job in azienda.

Dal primo giorno di Talent Camp è prevista l’attivazione di un stage retribuito di 5 mesi che ha come obiettivo l’inserimento in organico tutti i partecipanti.

L’indennità mensile riservata ai partecipanti sarà differenziata per titolo di studio in ingresso come segue:

Euro 600 mensili per diplomati

Euro 800 mensili per chi è in possesso di laurea triennale

Euro 1.000 per chi è in possesso di laurea magistrale

Contenuti del corso:

DB Relazionali e SQL – SCALA – Big Data Framework

Requisiti:

Laurea Triennale o Magistrale in ambito scientifico e tecnologico come ad esempio: Informatica, Matematica, Fisica, Statistica, Ingegneria (Informatica, Matematica, Elettronica), etc.

Diploma in ambito informatico, tecnologico e scientifico

Buone capacità organizzative, di team working e predisposizione ai rapporti interpersonali

Buona conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata

Età massima: 28 anni



Selezioni:

Per candidarsi è necessario inviare il proprio CV a formazione@siam1838.it entro il 17 dicembre.

L’iter di selezione prevede 2 step:

Primo colloquio conoscitivo e un test di logica presso SIAM; a metà gennaio ai candidati sarà somministrato un test di valutazione delle competenze tecniche presso SIAM.

Al superamento del primo step, il candidato incontrerà i responsabili di NTT DATA.