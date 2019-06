Mastercard, Innovation Forum 2019: sfide e opportunità dell'Open Banking

Le sfide ed opportunità dell’Open Banking fra i temi del Mastercard Innovation Forum, in corso oggi a Milano.

“Istituzioni finanziarie e terze parti devono riflettere sulle migliori strategie per sfruttare il potenziale dell’Open Banking per sostenere l’aumento dei servizi e, allo stesso tempo, assicurare un’assistenza soddisfacente ai propri clienti. Tuttavia, è anche fondamentale poter disporre di partner fidati di rilievo internazionale e altamente specializzati nell’ambito della sicurezza e dei pagamenti”, afferma Michele Centemero, Country Manager Italia di Mastercard.

Per raggiungere questi obiettivi di adozione su vasta scala, sarà fondamentale educare i consumatori sui potenziali benefici dell’Open Banking. Le banche dovrebbero valutare con attenzione come affiancare i propri clienti e facilitare loro la scoperta e l’accesso a soluzioni sempre più sicure ed affidabili, oltre che in grado di migliorare la customer experience. Non solo le fintech, ma anche le tradizionali istituzioni finanziarie hanno il compito di ispirare tale fiducia servendosi di un insieme di regole e meccanismi concordati e supervisionati collettivamente.