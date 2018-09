Mastercard premia i video mobile più creativi del festival Mojo Italia, festival del mobile journalism

Mastercard partecipa come main sponsor alla prima edizione del Mojo Italia, il Festival del giornalista mobile, tenutosi a Roma dal 21 al 23 settembre, un evento dedicato alle nuove frontiere della comunicazione mobile. Presso la Casa del Cinema a Villa Borghese, sabato 22 settembre 2018 alle ore 20.30 si è tenuta la serata di premiazione, durante la quale Mastercard ha consegnato 2 premi, quello per la migliore opera video mobile estemporanea e il premio per la migliore opera video mobile internazionale.

Mastercard premia i video mobile più creativi del festival Mojo Italia, festival del mobile journalism. La giuria

La giuria, composta da un team di giornalisti esperti di settore, Associazione Stampa Romana, Associazione italiana Filmaker e il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale dell’Università Sapienza di Roma (CORIS), ha selezionato le opere premiate. Il premio per la migliore opera video estemporanea, promossa da Mastercard nell’ambito della manifestazione, è andato al trio femminile composto dalle giornaliste Maria Dolores Picciau, Maddalena Santucci e Anna Trebbi, con l’opera “I Have a Dream”, un appello per sostenere l’inclusione sociale e l’unità oltre le differenze, a 55 anni dal famoso discorso di Martin Luther King che ha ispirato il titolo all’opera. Per la sezione mondo è stata invece premiata l’opera “Cleaning up other people’s mess” del giornalista olandese Wytse Vellinga, capace di sensibilizzare sul tema dell’inquinamento raccontando la testimonianza di un uomo che, nella sua quotidianità, prova a cambiare le cose, raccogliendo i rifiuti abbandonati dai suoi concittadini.

Mastercard premia i video mobile più creativi del festival Mojo Italia, festival del mobile journalism. Una competizione di 24 ore

Entrambi i premi promossi da Mastercard sono stati assegnati dopo una competizione di 24 ore durante i giorni del Festival. Gli sfidanti hanno dovuto mostrare, ad una giuria di esperti del settore, le loro abilità creative, cercando di raccontare in pochi minuti e attraverso uno smartphone, una storia avvincente e nuova: un personaggio, un luogo, un evento, un sogno nel cassetto, una passione, che rappresentino l’inizio di qualcosa di straordinario, qualcosa di priceless. Con il tema Start Something Priceless, Mastercard ha voluto lanciare una sfida ai talenti del giornalismo 2.0: riuscire con le loro opere giornalistiche realizzate con il solo uso di uno smartphone a lanciare un appello, accedere quella scintilla in grado di ispirare gli altri ad essere protagonisti di un cambiamento positivo nelle proprie vite e nella società. Tra le più di 830 opere partecipanti, provenienti da 82 paesi e realizzate durante i giorni dell’evento sono state selezionate le opere che più rispondevano al tempo proposto e ai requisiti di base segnalati: l’intuizione, la creatività e lo spirito critico, oltre all’uso originale dei nuovi strumenti tecnologici. Partecipando al Mojo, Mastercard, in qualità di leader tecnologico, conferma ancora una volta l’attenzione all’innovazione e ai nuovi linguaggi della comunicazione e la volontà di rivoluzionare il proprio ruolo nella vita delle persone, ispirandole a cominciare qualcosa di grande e unico grazie alle proprie passioni.