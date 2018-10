Mastrapasqua Vicepresidente Proger. Il gran rientro dell'ex capo dell'Inps

Domani all’ombra della Madonnina si celebra il gran rientro del Visir Antonio Mastrapasqua. Presidente INPS dal 2008 al 2014, nel 2017 è rinviato a giudizio, dopo un periodo ai domiciliari, dalla Procura di Roma per una presunta truffa ai danni del SSN, in qualità di dg dell'Ospedale Israelitico di Roma; ed ora è in attesa del processo. Adesso, dopo alcuni anni di basso profilo, l’ex presidente INPS tornerà alla ribalta nella veste di Vicepresidente di Proger SpA. Infatti Mastrapasqua presenterà l’ambizioso piano industriale della società di engineering partecipata da SACE SIMEST (gruppo CdP Cassa Depositi e Prestiti), che verrà finanziato con un poderoso aumento di capitale sociale di oltre 20 milioni di euro. L’appuntamento è quindi per giovedì 11 ottobre alle ore 11 nella sede dell’Associazione Stampa Estera a Milano.