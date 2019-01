Zenith, Matt James nominato Global Brand President

Matt James è stato nominato Global President di Zenith. Operativo nel nuovo ruolo a partire da gennaio 2019, James riporterà a Steve King (CEO di Publicis Media) e sarà di base a Londra, presso l’HQ di Zenith. James subentra a Vittorio Bonori che ha assunto la carica di CEO di Publicis Groupe Italy. Con alle spalle oltre 28 anni di carriera nel media globale, nel suo precedente incarico James è stato CEO di Publicis Media Australia e Nuova Zelanda. Sotto la sua guida Publicis Media ANZ è cresciuta in modo significativo con l’acquisizione di clienti importanti quali P&G, Aldi, Campbell Arnott’s e Kraft Heinz. James ha iniziato il suo percorso in Publicis Groupe nel 2010 come Managing Director di Starcom UK. Dopo un periodo in Nine Entertainment, il manager ha fatto ritorno in Publicis Groupe nel 2015 come CEO di ZenithOptimedia ANZ, per poi diventare CEO di Publicis Media ANZ l’anno successivo.

Durante la fase di transizione James manterrà la leadership in Publicis Media relativamente a questo mercato in aggiunta al nuovo incarico in Zenith. James assume la leadership di Zenith in un momento di significativo successo per il network. Nell’ottobre 2018 Forrester ha infatti nominato Zenith come "Leader" all’interno del report The Forrester Wave TM: Global Media Agencies, Q3 2018, mentre Campaign, testata di punta nel settore media, ha riconosciuto Zenith come una delle agenzie più influenti degli ultimi 50 anni, attribuendole il massimo delle valutazioni.

Nel 2018 Zenith ha inoltre acquisito numerosi nuovi clienti, tra i quali Clas Ohlson Costa, Didi Chuxing, Electrolux, Lactalis e ONCE. Steve King, CEO di Publicis Media, ha dichiarato: "Matt è un leader molto stimato, ha lavorato a Londra, Parigi, Sydney, ed è stato in prima linea nel guidare la crescita di molti clienti importanti a livello mondiale. Ha raggiunto un notevole successo con il lavoro svolto in Publicis Media e sono sicuro che porterà Zenith a rafforzare ulteriormente la propria posizione.” Matt James, Global Brand President, Zenith, ha dichiarato: "Sono davvero entusiasta di ricoprire il ruolo di leadership in Zenith. Quest'anno il network ha festeggiato il suo trentesimo anniversario ed è riconosciuto come leader nel settore grazie al suo posizionamento di ROI agency e allo sviluppo nell’area dei dati e della tecnologia, nell’experience planning e nel machine learning”.