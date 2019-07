Mattarella: “Cdp investe con accortezza e misura risparmi italiani”

La capillarità di Poste italiane "è presente con tutta evidenza anzitutto nei 13mila Comuni in cui sono presenti uffici postali, è presente nella consapevolezza che Poste Italiane ha manifestato, nell'attenzione necessaria per le zone interne, per le aree montane, per le piccole isole. Tutti luoghi del nostro territorio che richiedono e hanno diritto a pari dignità e a pari opportunità rispetto ai centri urbani e alle aree metropolitane": lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenuto questa mattina a Bentivoglio (Bologna) all'inaugurazione del nuovo hub logistico di Poste Italiane. "

Questa condizione di capillarità Poste Italiane la assicura". Come la manifesta "anche in altra forma - ha sottolineato MATTARELLA - con la raccolta del risparmio di tanti italiani che pone anche in grandi quantità a disposizione di Cassa depositi e prestiti per investimenti produttivi che, con la necessaria accortezza e misura, Cassa depostiti e prestiti promuove".

Tutto questo fa sì che "la prossimità di Poste Italiane ai nostri concittadini sia sempre particolarmente alta e presente – ha continuato il presidente della Repubblica - e non è un caso che la recente relazione dell’Autorità di garanzia delle comunicazioni abbia sottolineato come l'Italia si collochi ai primi posti per prossimità di questo servizio rispetto ai cittadini. Questa - ha concluso il capo dello Stato - è una condizione di straordinaria importanza di cui va dato atto con apprezzamento a Poste Italiane".