Mattone di Stato, Mentasti alla guida del maxi-fondo Invimit. Rumors

Un mega-fondo per le dismissioni di patrimonio pubblico. Con dentro le sedi del ministero dell'Economia e persino del Comune di Roma. Sarebbe questa, secondo i rumors, la maxi-operazione immobiliare allo studio del governo legastellato. Il tutto, si dice, dovrebbe nascere in seno alla Invimit, la sgr del Tesoro nata pochi anni fa con il medesimo intento: vendere mattone di Stato per tagliare il debito pubblico.

Ci sono però altri rumors che, scrive il Corriere, vorrebbero Andrea Mentasti alla guida del fondo allo studio dell'esecutivo. Attualmente ceo della Serravalle e con un passato alla guida dell'aeroporto di Orio al Serio. Ma soprattutto membro del board Ferrovie, che naturalmente dovrebbe lasciare in caso di chiamata.

Un'altra carta giocata dal governo è la cessione degli immobili pubblici a Cassa depositi e prestiti per trattare con l’Europa ed evitare la procedura di infrazione sulla manovra di Bilancio. L’operazione riguarderebbe il passaggio di immobili di proprietà dello Stato e delle amministrazioni locali per un totale di 1,8 miliardi di euro.