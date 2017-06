Maurizio Bonzi confermato Presidente dell’AIIA

Si è tenuta oggi l’Assemblea Generale dei Soci dell’Associazione Italiana Internal Auditors (AIIA), che raduna oltre 3.600 professionisti di circa 900 tra gruppi e imprese.



L’Assemblea, che si è svolta subito dopo il Convegno nazionale dell’Associazione (dedicato quest’anno agli impatti sulle imprese della digital transformation) ha approvato la relazione di bilancio dell’esercizio 2016 e deliberato la composizione degli Organi Sociali per il prossimo triennio.



Maurizio Bonzi, eletto Presidente nel 2014, è stato confermato alla guida dell’Associazione. Bonzi, 55 anni, è Chief Audit Executive del Gruppo Pirelli dove ha iniziato a lavorare nel 1987, subito dopo aver conseguito la laurea in Economia e Commercio all’Università Cattolica di Milano. Ha ricoperto diversi ruoli all’interno della funzione, in Italia e all’estero; dal 2006 è direttore della funzione.



Silvio de Girolamo, Chief Audit Executive e CSR Officer del Gruppo Autogrill, continuerà a ricoprire la carica di vicepresidente dell’Associazione. Del Consiglio di amministrazione del prossimo triennio fanno parte inoltre Francesco Albieri (Gruppo Salini Impregilo), Gianfranco Cariola (Ferrovie dello Stato), Marco Petracchini (Eni), Alessandro Baldi (FCA Group), Stefano Comotti (Kering Group), Delia Gandini (Rai), Marco Di Capua (Leonardo), Silvia Fiori (Enel), Claudio Testa (Intesa Sanpaolo) e Massimiliano Turconi (Ferrero). Albieri, Cariola e Petracchini comporranno il Comitato Esecutivo di cui fanno parte anche il Presidente e il Vice Presidente. L’Assemblea dei soci ha inoltre deliberato la nomina al Collegio dei Revisori di Ahmed Laroussi (Gruppo Sea), Ferruccio Panicco (Ufficio del Revisore Generale della Santa Sede) e Anastasio Recchia (Gruppo Mondo Convenienza). Il Comitato Etico sarà composto da Antonio Maria Giovanni Guarino (Banca Generali), Sabrina Petrucci (Beni Stabili) e Paolo Chiorboli (Messaggerie Italiane).