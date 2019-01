Maurizio Landini è il nuovo segretario generale della Cgil

Maurizio Landini e' il nuovo segretario della Cgil. Lo ha eletto l'assemblea generale, riunita alla Fiera del Levante di Bari, con il 92,7% dei consensi. Classe '61, emiliano, l'ex leader della Fiom e' il nono segretario della Cgil. Sara' affiancato da due vice: Vincenzo Colla e Gianna Fracassi. Quattro gli astenuti, 18 i voti contrari pari al 6,2%.



Maurizio Landini, appena eletto nuovo segretario generale della Cgil con il 92,7% dei voti a favore, ha ringraziato Susanna Camusso che lascia il vertice del sindacato dopo 8 anni. Sono saliti insieme sul palco del XVIII Congresso e il nuovo leader ha affermato: "La ringrazio per la sua capacita' di ascolto e autonomia".



"E' necessario avviare una nuova stagione di unita' sindacale". Cosi' il neo segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, durante la conferenza stampa in corso nella Fiera del Levante di Bari dopo la sua proclamazione. "In questo Paese non si fa sistema", ha aggiunto.



IL DISCORSO DI MAURIZIO LANDINI - "Proporro' una delibera per nominare due vice segretari": lo anticipa Maurizio Landini parlando all'assemblea generale, prima del voto per la sua elezione a segretario generale della Cgil, facendo i nomi di Vincenzo Colla e Gianna Fracassi.

Landini: pronto a guidare una Cgil unitaria - "Se attraverso il voto segreto mi darete la vostra fiducia, questo significa un vincolo e un mandato preciso: guidare una Cgil unitaria e dare continuita' a quello che abbiamo fatto in questi anni": lo afferma Maurizio Landini nel suo intervento programmatico all'assemblea generale, prima del voto per la sua elezione a segretario generale della Cgil. "La Cgil o e' una o non e', o e' plurale o non e'", sottolinea.

Landini: sento il peso di una grande responsabilità - La candidatura a segretario generale della Cgil "mi emoziona molto e mi fa sentire il peso di questa grande responsabilita'": Maurizio Landini prende la parola all'assemblea generale per il suo intervento programmatico prima del voto per la sua elezione. E ricorda "quando Susanna Camusso ha avanzato la proposta per la carica a segretario generale ho sperato con tutto il cuore che fosse condivisa da tutta l'organizzazione".

Governo, Landini: governi se capace e faccia l.rappresentanza - "Il governo pensi a governare se ne e' capace ma lasci a chi lavora il diritto di scegliere il sindacato che si vuole. Faccia una legge sulla rappresentanza e metta i lavoratori nella condizione di scegliere liberamente, senza essere sottoposti a ricatti". Lo afferma Maurizio Landini nel suo intervento programmatico all'assemblea generale, prima del voto per la sua elezione a segretario generale della Cgil, tornando a chiedere la legge sulla rappresentanza.

Cgil: Landini, landiniani, colliani, camussiani... si curino - "Se qui qualcuno si sente landiniano, colliano, camussiano sappia che sono sintomi di una malattia che va curata subito": cosi' il segretario generale in pectore della Cgil, Maurizio Landini, in un passaggio del suo discorso programmatico all'assemblea generale, prima del voto, fa una battuta per rimarcare l'unita' della Cgil. Il congresso, sottolinea, "si e' chiuso in modo unitario, non solo qui, ma in tutte le camere del lavoro, le categorie e le regioni".

Landini: dobbiamo cambiare scelte sbagliate governo - "Dobbiamo cambiare le scelte sbagliate che sta facendo questo governo": lo afferma Maurizio Landini nel suo intervento programmatico all'assemblea generale, prima del voto per la sua elezione a segretario generale della Cgil. Landini ricorda il prossimo appuntamento, gia' fissato da Cgil, Cisl e Uil con la manifestazione nazionale del 9 febbraio a Roma: "Dobbiamo riempire la piazza, dobbiamo dare voce e parola al lavoro". La manovra, sottolinea, "e' miope e recessiva, e non assume la stabilita' e la qualita' del lavoro quale bussola del cambiamento economico e sociale".