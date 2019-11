Maurizio Mambelli è il nuovo Direttore Generale di Madel S.p.A.; su proposta del Presidente Maurizio Della Cuna, è stato eletto all’unanimità nel corso dell’ultimo Consiglio di Amministrazione dell’Azienda.

Mambelli, che opera da oltre 40 anni nel settore detergenza e pulizia della casa con funzioni commerciali e di vendita, ha nel suo passato esperienze in importanti aziende del settore come Panigal, Mira Lanza e Reckitt Benckiser, multinazionale, quest’ultima, nella quale ha militato a lungo sempre con responsabilità manageriali crescenti.

Dal 2004 è in Madel con il ruolo di Direttore Commerciale e, grazie soprattutto alla sua riconosciuta esperienza e alle competenze maturate, è stato, con la collaborazione imprescindibile di tutta la squadra Madel, partecipe e guida della crescita dei brand aziendali, del fatturato e delle politiche commerciali e di vendita negli ultimi 15 anni che hanno visto crescere l’Azienda ben oltre i tassi di mercato, passando da un fatturato 2004 di circa 30 milioni di euro all’attuale 2019 di oltre 90 milioni.

Madel è una solida realtà imprenditoriale 100% italiana che ha sede a Cotignola (Ravenna). Fondata nel 1977 da Giovanni Della Cuna, recentemente scomparso, si è sviluppata negli anni grazie alle capacità imprenditoriali e manageriali del figlio Maurizio e del genero Giacomo Sebastiani. Da quando è nata non ha mai smesso di innovare e oggi produce e commercializza prodotti in grado di soddisfare le esigenze del consumatore finale e quelle commerciali dei partner in tre aree di utilizzo: detersivi e additivi per bucato, pulizia della casa, igiene personale.

Il marchio di punta dell’azienda è Winni’s, la linea completa di detergenti ecologici a basso impatto ambientale e di alta qualità.

Oggi Madel conta 133 dipendenti, uno stabilimento moderno e tecnologico di oltre 60.000 mq coperti.