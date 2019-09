McDonald’s: Archways to Opportunity e Talent day

Grazie a Archways to Opportunity, McDonald’s si impegna ad erogare, nel triennio 2020-2022, 1,5 milioni di euro in borse di studio che potranno finanziare il pagamento delle tasse universitarie e la partecipazione a corsi di lingua. Sabato 14 settembre il primo Talent day: un’occasione per incontrare i dipendenti, scoprire cosa significa lavorare da McDonald’s e candidarsi alle 1.000 posizioni ancora aperte in Italia per il 2019.

Archways to Opportunity

È stato annunciato oggi Archways to Opportunity, il programma che McDonald’s ha creato per sostenere la formazione dei dipendenti e la loro crescita professionale e personale.

Grazie a questo programma McDonald’s si impegna a erogare, nel triennio 2020-2022, 1,5 milioni di euro. Le borse di studio potranno finanziare sia il pagamento delle tasse universitarie sia la partecipazione a corsi di lingua inglese o italiana e saranno assegnate attraverso criteri di selezione basati sul merito scolastico e l’anzianità lavorativa.

Rimborso delle tasse universitarie: possono fare domanda tutti coloro che risultano dipendenti dei ristoranti McDonald’s da almeno 12 mesi, indipendentemente dal ruolo che ricoprono, e che siano iscritti al sistema universitario italiano per conseguire la laurea triennale o magistrale. Per presentare la domanda è necessario essere in corso e avere una media voto di almeno 26.

Partecipazione a corsi di lingua italiana e inglese: i dipendenti con anzianità aziendale superiore ai 12 mesi non iscritti all’università potranno invece fare domanda per partecipare a corsi di lingua inglese o italiana della durata di sei mesi.

Massimiliano Maffioli, Chief People Officer di McDonald’s Italia ha dichiarato “Questa iniziativa significa molto per noi. Si tratta di una ulteriore dimostrazione del fatto che le persone sono centrali per questa azienda. Ogni anno offriamo oltre 900.000 ore di formazione ai nostri dipendenti, facilitando e incoraggiando la loro crescita professionale e personale. Grazie al programma Archways to Opportunity vogliamo essere ulteriormente al fianco delle nostre persone supportandole nei loro percorsi formativi e aiutandole così a realizzare i loro sogni”.

Talent day

Nuovi profili professionali, opportunità lavorative, programmi di formazione per i dipendenti e percorsi di crescita: in occasione del suo primo Talent Day McDonald’s apre le porte al pubblico e ai potenziali candidati. L’appuntamento è per sabato 14 settembre in tutti i McDonald’s d’Italia: un’occasione per incontrare i dipendenti, scoprire cosa significa lavorare da McDonald’s oltre agli stereotipi e candidarsi alle 1.000 posizioni ancora aperte in Italia per il 2019.

Con 600 ristoranti, 24 mila dipendenti e 1 milione di clienti ogni giorno, McDonald’s rappresenta una concreta opportunità di entrare nel mondo del lavoro e di realizzare i propri progetti di vita, grandi o piccoli che siano. Negli ultimi anni l’evoluzione del brand, la sua crescita e la radicale trasformazione nelle modalità di servizio hanno modificato profondamente il lavoro e le soft skill necessarie, grazie a un focus orientato sul cliente e su servizi quali l’accoglienza, il servizio al tavolo e l’intrattenimento per le famiglie.

Mario Federico, Amministratore Delegato di McDonald’s Italia ha dichiarato: “Le nostre persone e le loro storie sono il motore che alimenta il successo di McDonald’s. A loro abbiamo dedicato il Talent Day, un’occasione per scoprire il lavoro da McDonald’s e per candidarsi alle posizioni ancora aperte per il 2019. Tutti credono di sapere cosa significhi lavorare da McDonald’s, ma noi sappiamo che non è così: per questo, per sfatare alcuni luoghi comuni e anche per raccontarci abbiamo organizzato questa giornata. Siamo da sempre un’azienda che investe sulle proprie persone, creando lavoro, possibilità di crescita, formazione e percorsi di carriera; stiamo continuando a farlo e la nostra volontà è quella di proseguire su questa strada”.

Il team di lavoro di un ristorante McDonald’s è formato da diverse figure professionali, ciascuna con ruoli e responsabilità specifiche: dal Crew, le cui principali caratteristiche sono la flessibilità, la gestione del tempo e lo spiccato orientamento al cliente, al Responsabile Accoglienza Clienti, a cui sono richieste capacità di relazione, empatia e propensione al rapporto con il cliente, fino al Manager, che gestisce il lavoro, pianifica i turni e coordina il servizio, e al Direttore, responsabile del team e dei risultati economici del ristorante.

Formazione

McDonald’s punta sulla formazione per favorire lo sviluppo della carriera dei propri dipendenti. Grazie a 900.000 ore di formazione erogate ogni anno a tutti i dipendenti su tutti i livelli, è possibile in pochi anni diventare Direttore di ristorante per poi proseguire come supervisore di un gruppo di ristoranti o assumere incarichi nella sede. McDonald’s offre corsi di formazione diversificati in base ai ruoli e alle posizioni occupate. Ogni membro dello staff dei ristoranti partecipa a un programma di training sul posto di lavoro.

Sempre Mario Federico, AD di McDonald's Italia, ha approfondito ai microfoni di Affaritaliani.it: "Il Talent Day di McDonald's in Italia rappresenta un'opportunità per parlare di quello che facciamo nel nostro ambito lavorativo ma, sopratutto, per farlo raccontare ai nostri ragazzi. E' un modo di presentare l'azienda: negli ultimi anni abbiamo avuto una grande trasformazione: c'è stata una riorganizzazione delle funzioni nei ristoranti e abbiamo creato posti lavoro che si occupano dell'accoglienza dei clienti; poi abbiamo i McCafè italiani in cui i ragazzi sono dei veri baristi all'italiana che lavorano con materie prime italiane. Io ho cominciato come cameriere nel 1983; oggi abbiamo il servizio al tavolo: il cameriere porta il cibo al cliente. Le cucine, invece, preparano al momento con prodotti italiani. Io ho cominciato da McDonald's friggendo le patatine; oggi cerchiamo 1000 talenti che possono ricoprire moltissimi ruoli. C'è possibilità di far carriera".