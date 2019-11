McDonald’s, Happy Meal compie 40 anni

Happy Meal, l’iconico menù di McDonald’s per i più piccoli, compie 40 anni e festeggia un compleanno all’insegna dei libri: al via dal 15 novembre nei ristoranti di tutta Italia i laboratori di lettura per i più piccoli

Era il 1979 quando, negli USA, il pubblicitario Dick Brams decise di realizzare un menù dedicato esclusivamente ai bambini. Da allora la box di McDonald’s a forma di casetta è diventata famosa in tutto il mondo. In Italia arrivò nel 1986, a Roma, con l’apertura del McDonald’s Piazza di Spagna. Da sempre Happy Meal è simbolo della felicità e spensieratezza che racchiude nel suo stesso nome. In Giappone negli anni ’80 la scatola si chiamava Okosama Lunch - Okosama è il modo educato con cui i giapponesi si riferiscono ai bambini - mentre oggi si chiama Happy Set. In Argentina, invece, viene chiamata Cajita Feliz (Scatolina Felice).

In Italia l’Happy Meal continua ad essere un prodotto amatissimo. Ogni anno ne vengono venduti 30 milioni (circa 80.000 al giorno) e con esso vengono distribuiti 6 milioni di confezioni di frutta.

“Per noi Happy Meal non rappresenta solo un pasto ma un’esperienza di gioco e condivisione” commenta Giorgia Favaro, Chief Marketing Officer di McDonald’s Italia. “Per questo la scorsa primavera abbiamo lanciato Happy Meal Readers, una nuova iniziativa che ha l’obiettivo di stimolare la passione per la lettura tra i bambini, dando la possibilità di scegliere, al posto del gioco, un libro. Ai bambini e alle loro famiglie l’iniziativa è piaciuta moltissimo; ecco perché abbiamo deciso di proseguire anche nel 2020”.

Sono stati infatti quasi 2 milioni i libri distribuiti nel corso del 2019. Il 2020 vedrà l’arrivo di una nuova collana di avventure dei gemelli Gelsomino, sempre firmata da Cressida Cowell.

Per festeggiare il compleanno, dopo il successo di marzo con 450 laboratori di lettura per bambini organizzati in tutta Italia e oltre 10.000 bambini coinvolti, tornerà Che Storia! Festa del libro e della lettura. Dal 15 novembre, per due settimane, sarà infatti possibile partecipare al ricco calendario di laboratori di lettura gratuiti in programma in tutti i McDonald’s d’Italia.