McDonald's lancia il McCrunchy Bread in collaborazione con Ferrero

McDonald's e Ferrero uniscono le forze per il lancio del McCrunchy Bread, una rivisitazione dell'iconico pane e Nutella®.

È soffice, grande il gusto e ha un sapore inconfondibile. Un tuffo nel passato per i grandi e la merenda dei sogni per i più piccoli, questa volta gustata al di fuori delle mura di casa, direttamente al ristorante. Il McCrunchy Bread è l'ultimo arrivato in casa McDonald's e sembra già mettere d'accordo tutti. Presentato oggi presso il McDonald's di Piazza Duomo a Milano in occasione del World Nutella Day®, il nuovo panino è stato distribuito gratuitamente in 4 ristoranti d’Italia, tra cui quello di Milano (Piazza Duomo). L’iniziativa ha permesso di distribuire 2.500 McCrunchy Bread in un’ora nei 4 ristoranti coinvolti a Milano, Roma, Napoli e Bari (di cui 1.000 solo a Milano).

I due marchi, accomunati dalla forte iconicità e caratterizzati da una relazione molto stretta con i loro consumatori, riuniscono in un solo prodotto i valori della condivisione, dello stare insieme e della semplicità. E proprio all’insegna della semplicità è infatti il nuovo McCrunchy Bread con Nutella®, composto unicamente da pane e Nutella®, preparato al momento e servito caldo.

"McDonald's ascolta da sempre i consumatori e le loro esigenze", ha raccontato ad Affaritaliani.it Mario Federico, Amministratore Delegato dell'azienda. "Il McCrunchy ripropone l'iconico pane con la Nutella®, che abbiamo deciso di portare dalle case degli italiani ai nostri 600 ristoranti dopo uno studio di 12 mesi. È un panino semplice e trasverale, capace di soddisfare il palato dei clienti di tutte le età".



Federico, McDonald’s: “Ascoltiamo i consumatori”

Dopo l’anteprima mondiale, McCrunchy Bread con Nutella® sarà disponibile in tutti i McDonald’s italiani a partire dal 12 febbraio e sarà protagonista il giorno di San Valentino: il 14 febbraio sarà venduto a un prezzo speciale e dalle 15.00 alle 17.00 sarà dato in omaggio a chi si presenta in coppia in tutti i McDonald’s italiani.