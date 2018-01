McKinsey & Company, 9 nuovi Partner per l’area del Mediterraneo

L’Ufficio McKinsey & Company per l’area del Mediterraneo annuncia l’elezione di 9 nuovi Partner: Fabrizio Bacchini (telecomunicazioni, energia), Riccardo Boin (trasporti, logistica e infrastrutture), Sergio Farioli (Industry 4.0, lean management), Federico Fumagalli (servizi finanziari), Giorgio Libotte (servizi finanziari), Federico Marafante (servizi finanziari), Elia Rossini (servizi finanziari), Michael Taksyak (chimica e agricoltura), Simona Viscardi (risk management). Sale così a 52 il numero complessivo dei Partner del Mediterranean Office, guidato dal Managing Partner Massimo Giordano.

Il Mediterranean Office di McKinsey, attivo nella consulenza direzionale alle aziende del settore privato e pubblico nonché nel not for profit, si è contraddistinto negli ultimi anni per una forte crescita e per i rilevanti investimenti nei settori Advanced Analytics, Digital e Restructuring per supportare la propria clientela nelle nuove sfide di mercato.

Dei 9 nuovi Partner eletti, 8 fanno parte dell’Ufficio italiano di McKinsey:

Fabrizio Bacchini, 35 anni, in McKinsey dal 2007, si occupa principalmente di telecomunicazioni ed energia lavorando con aziende italiane e grandi gruppi internazionali. È un esperto di temi legati alla trasformazione digitale e agli advanced analytics, per cui ricopre un ruolo di coordinamento a livello europeo. Ha conseguito una laurea in Ingegneria Gestionale presso l’Università degli Studi di Parma e un MBA alla London Business School.

Riccardo Boin, 35 anni, in McKinsey dal 2006, serve grandi gruppi italiani e internazionali nei settori dei trasporti, logistica e infrastrutture su temi di strategia, organizzazione e marketing & sales. È co-responsabile della service line di commercial excellence per i settori del trasporto e della logistica a livello globale. Ha conseguito una laurea in Amministrazione, Finanza Aziendale e Controllo presso l’Università Bocconi di Milano e un MBA alla Columbia Business School di New York.

Sergio Farioli, con un’esperienza ventennale in aziende manifatturiere operanti in diversi settori e Paesi, è un esperto in processi industriali, Industry 4.0 e tecniche lean. È responsabile della practice Implementation per il Mediterraneo e della Lean Experience Factory 4.0 (LEF 4.0) di Pordenone, che accompagna le imprese nel processo di trasformazione digitale. Prima di McKinsey, ha ricoperto ruoli manageriali in Luxottica e Pastificio Rana.

Federico Fumagalli, 34 anni, in McKinsey dal 2008, affianca primarie istituzioni finanziarie italiane ed europee su tematiche strategiche e di risk management. È responsabile a livello europeo della service line di stress testing e ha pluriennale esperienza su temi di Corporate e Investment Banking. Laureato in Economia all’Università Bocconi di Milano, ha conseguito un MBA presso INSEAD.

Giorgio Libotte, 35 anni, in McKinsey dal 2006, serve i principali gruppi bancari e wealth manager italiani e internazionali su temi di strategia e corporate finance. Coordina il supporto ai fondi di private equity in Italia ed è responsabile della Wealth Management Survey a livello europeo. Ha conseguito una laurea in Economia presso l’Università Bocconi di Milano e un MBA alla Columbia Business School di New York.

Federico Marafante, 34 anni, in McKinsey dal 2008, affianca i principali gruppi bancari e assicurativi italiani e internazionali su temi di strategia e marketing & sales. È uno dei leader europei della practice Asset Management, all’interno della quale ha sviluppato l’Asset Management Survey e il Global Growth Cube. Ha conseguito una laurea in Finanza d’Impresa presso l’Università LIUC e un MBA all’IE - Instituto de Empresa.

Elia Rossini, 36 anni, in McKinsey dal 2006, serve i principali gruppi bancari, assicurativi e asset manager italiani e internazionali su temi di strategia e marketing. È responsabile della service line di pricing in Corporate Banking a livello europeo. Ha conseguito una laurea in Ingegneria Gestionale presso il Politecnico di Milano e un MBA presso la Columbia Business School di New York.

Simona Viscardi, 36 anni, in McKinsey dal 2010, supporta i principali gruppi bancari europei su temi di risk management, credito e regulation. È membro della practice Risk Management e responsabile di diverse iniziative sui modelli di rischio. Ha conseguito una laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca. Prima di entrare in McKinsey, si occupava di risk management presso una Big Four.