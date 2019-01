McKinsey & Company lancia in Italia Generation

McKinsey & Company ha annunciato il lancio in Italia di Generation, progetto globale creato nel 2015 con l’obiettivo di contribuire a ridurre il fenomeno della disoccupazione giovanile colmando il disallineamento tra domanda e offerta, che ne rappresenta la causa principale.

In Italia, secondo Paese europeo dopo la Spagna in cui è stato avviato il programma, McKinsey ha costituito una fondazione non profit e lanciato a Roma il primo progetto pilota in ambito retail, con due classi del corso “Eccellenza nel punto vendita” in partnership con due importanti centri commerciali della città.

L'obiettivo è supportare fino a 5.000 giovani a trovare lavoro nei prossimi 3-4 anni.

“La disoccupazione giovanile rappresenta uno dei temi più rilevanti nel nostro Paese e riteniamo debba essere affrontato con assoluta priorità”, ha affermato Massimo Giordano, Managing Partner McKinsey Mediterraneo. “Con il progetto Generation, McKinsey offre il proprio contributo pro bono per facilitare l’incontro tra imprese e giovani motivati e in possesso delle competenze richieste. In Italia abbiamo costituito una fondazione non profit, che ha l’obiettivo di aiutare fino a 5 mila ragazzi a trovare un’occupazione nei prossimi 3-4 anni. La metodologia utilizzata si differenzia poiché parte dalle esigenze delle aziende per identificare i gap formativi”.