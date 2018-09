Mcu e Oscar di Montigny: ecco Elementi essenziali. Dialoghi sulla conoscenza

Mcu e Oscar di Montigny presentano Elementi essenziali. Dialoghi sulla conoscenza

Mediolanum Corporate University e Oscar di Montigny, Direttore Innovation, Sustainability & Value Strategy di Banca Mediolanum presentano “Elementi Essenziali - Dialoghi sulla conoscenza”, ciclo di tre incontri con altrettanti tre ospiti illustri - Oscar Farinetti, Giovanni Soldini e Mario Cucinella - che con le loro vite sono fonte di stimolo e ispirazione di nuove idee, visioni e buone pratiche per il nostro futuro. Il primo incontro ha avuto luogo presso Casa Mediolanum Palazzo Biandrà a Milano, il 25 Settembre; i prossimi saranno il 5 Novembre e il 3 Dicembre, sempre alle ore 19.30. Il fil rouge dei dialoghi è l’Innovazione: un valore fondante di Banca Mediolanum attraverso il quale ottimizzare i processi, migliorare le performance e generare nuova economia tenendo sempre l’essere umano al centro di ogni sistema. I protagonisti condurranno il pubblico in un’esplorazione del mondo attraverso tre “elementi essenziali” quali la relazione, la libertà e l’impegno: valori fondamentali del vivere quotidiano, nonché pilastri su cui poggia l’attività di Banca Mediolanum.

Il primo appuntamento ha avuto come protagonista Oscar Farinetti, imprenditore e fondatore di Eataly e di FICO Eataly World, sul valore della Relazione, elemento indispensabile per ogni attività, che crea una condizione di interdipendenza tra gli esseri umani, tra di loro e con la Terra. La capacità di tessere relazioni più consapevoli è la vera sfida che bisogna raccogliere per disegnare il futuro dell’intero pianeta. Nel secondo e nel terzo appuntamento, il 5 Novembre e il 3 Dicembre, incontreremo rispettivamente Giovanni Soldini, velista e navigatore solitario che ci parlerà del valore della Libertà e Mario Cucinella architetto curatore del Padiglione Italia alla Biennale di Architettura, sul valore dell’Impegno.

