Mediaset male in Borsa. Vivendi verso il congelamento dei diritti di voto

Ancora realizzi su Mediaset che a Piazza Affari cede il 2,2% a 3,5 euro in attesa delle mosse di Vivendi, che deve gestire la doppia partecipazione nel gruppo media e in Telecom Italia alla luce del pronunciamento dell'Agcom in aprile. Un appuntamento chiave, in questo senso, sara' l'assemblea Mediaset del prossimo 28 giugno: entro il 18 giugno, Vivendi dovra' comunicare all'Agcom le misure da attuare per regolarizzare la propria posizione ai sensi della legge Gasparri e con ogni probabilita' proporra' il congelamento dei diritti di voto in Mediaset sopra il 10%.



Uno scenario che, qualora venisse accettato dall'Agcom, permetterebbe di impostare trattative piu' tranquille con Fininvest per la convivenza e la gestione del gruppo. Allo stesso tempo, tuttavia, cosi' facendo viene meno l'appeal speculativo del titolo e cosi' si spiegano le vendite sul listino di Piazza Affari. Va anche ricordato che gia' settimana scorsa Mediaset aveva vissuto sedute complicate dopo il pronunciamo dell'Unione Europea che aveva di fatto rafforzato la presa di posizione dell'Agcom sulla partecipazione di Vivendi nel gruppo media. La Commissione di Bruxelles aveva infatti ribadito la competenza degli Stati membri nell'adottare misure idonee per tutelare interessi legittimi quali la pluralita' dei mezzi di comunicazione.