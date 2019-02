Mediaset, ai Berlusconi un assegno da 110 milioni. Rumors

Quanta cash arriverà agli azionisti del Biscione? Se si prende per buono il rumors di Bloomberg si può stimare una cedola complessiva di 115-125 milioni. Mentre se si prendono a riferimento i valori indicati di recente di Mediobanca Securities e Fidentiis, l’asticella si alza. E pure di parecchio. Perché, in questo caso, il monte-dividendi arriverebbe a sfiorare la soglia dei 250 milioni, al netto delle azioni proprie (3,73%).

A trarne beneficio sarà, ovviamente, soprattutto l’azionista di riferimento. Ovvero quella Fininvest che proprio venerdì scorso ha ritoccato ancora una volta la propria partecipazione, portandola al 44,175% (corrisponde al 45,887% dei diritti di voto).

Quindi, scrive Milano Finanza, alla famiglia Berlusconi, in primavera, può arrivare un assegno di 110-115 milioni. Manna dal cielo per le casse della holding di via Paleocapa che da tempo non vede arrivare dividendi se non da Banca Mediolanum , la gallina dalle uova d’oro in anni di magra per il settore editoriale-televisivo.