Mediaset, Bollorè a un passo dall'Opa

Vivendi è a un soffio dalla soglia di Opa su Mediaset. In un breve comunicato, il gruppo francese presieduto da Vincent Bolloré ha reso noto di detenere, alla data odierna, il 28,80% del capitale sociale e il 29,94% dei diritti di voto di Mediaset. Non si arresta così la scalata del finanziere bretone che solo dieci giorni fa aveva annunciato di avere in mano il 3% del capitale del gruppo di Cologno Monzese.

Oggi, entrando in Consob per un’audizione, il chief financial officer di Mediaset marco Giordani ha detto che non c’è nessun contatto con Vivendi dopo l'ulteriore rafforzamento del gruppo francese. Giordani era accompagnato dal responsabile degli affari legali di Mediaset, Pasquale Straziota, per l'audizione relativa alla scalata di Vivendi degli ultimi giorni. «No» ha risposto Giordani a chi gli chiedeva di eventuali contatti con i francesi dopo il colloquio di venerdì scorso tra Arnaud de Puyfontaine e Pier Silvio Berlusconi.

Nell'audizione alla Consob, i rappresentanti di Mediaset hanno ricostruito la vicenda Vivendi a partire dall'accordo di aprile: «La vicenda è abbastanza chiara: i fatti sono quelli che conoscete poi ci sarà qualcuno che deve giudicare», ha detto Giordani all'uscita dalla audizione in Consob durata circa un'ora. Opa in arrivo? «Non dovete chiederlo a me», ha risposto Giordani precisando anche di non essere a conoscenza di richieste da Vivendi di convocazioni di un'assemblea straordinaria di Mediaset: «A quanto ne so io no».