Mediaset cresce di taglia con la Spagna. E si prepara alle nozze con Prosieben

Dopo il blitz della scorsa settimana nel capitale della tedesca Prosieben, Pier Silvio Berlusconi mette a segno il secondo step del suo progetto di creazione di un polo televisivo generalista europeo. Un progetto che al momento passa per la fusione fra la casa madre Mediaset, quotata alla Borsa di Milano e la controllata al 55% Mediaset Espana, quotata invece sul listino di Madrid.

Mediaset



I rispettivi consigli di amministrazione delle due società, convocati in maniera lampo oggi, hanno varato un riassetto societario complessivo che prevede l’unione di tre entità: oltre al Biscione e alla divisione spagnola, la fusione interesserà infatti anche Mediaset Investment NV, branch di diritto olandese che diventerà l’unica holding del broadcaster di Cologno Monzese che trasferirà dunque la propria sede legale (e non fiscale) ad Amsterdam (ma manterrà quella operativa in Italia) e che, dopo esser ridenominata Mediaforeurope (Mfe), vedrà le proprie azioni negoziate sia a Piazza Affari sia sul listino iberico ed avrà in pancia il 9,6% del gruppo televisivo tedesco Prosieben con cui, secondo chi segue da vicino le sorti del Biscione, la famiglia Berlusconi costruirà il terzo step fel proprio piano di consolidamento del settore televisivo del Vecchio Continente.

