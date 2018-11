Mediaset crolla a Piazza Affari. Mercato preoccupato per la pubblicità

Mediaset in rosso pesante all'indomani della trimestrale. l titolo cede l'8% a 2,44 euro, ai minimi dal dicembre del 2016, quando Vivendi diede avvio al fallito tentativo di scalata. Ieri il gruppo ha dato i numeri del trimestre, migliori delle stime grazie ai ricavi della pay-tv e con una raccolta pubblicitaria salita del 3,7% grazie alla World Cup.

A preoccupare e' pero' l'andamento della pubblicita' nei prossimi mesi. 'La visibilita' sull'andamento della pubblicita' rimane bassa - commentano gli analisti di Equita - a ottobre la raccolta e' scesa dell'1% per il venire meno dei diritti del calcio e il trend dovrebbe essere confermato nei prossimi mesi. Sul 2019 la visibilita' rimane molto bassa a causa delle incertezze per lo scenario macroeconomico'. Nonostante le indicazioni positive in termini di riduzione dei costi e di andamento del debito, la raccolta pubblicitaria pesa sul 2018 e sul 2019.

'Limiamo la stima di raccolta pubblicitaria 2018 in Italia da +1,8% a +1,3% per l'effetto calcio (il quarto trimestre e' atteso a -1%) - dice Equita - e sul 2019 riduciamo dal precedente -2,2% a -3,4% (effetto World Cup e Diritti del Calcio). La stima di Ebit 2018 della integrated Tv e' limata del 3% a 125 mln e quella 2019 del 9% a 225 mln'.

Equita taglia il target price del 4% a 3,2 euro e conferma il rating hold anche perche', oltre alla scarsa visibilita' sulla raccolta pubblicitaria, c'e' da considerare che non sono emerse novita' su possibili integrazioni con altre societa' europee. 'Il titolo - conclude Equita - tratta in linea con il settore e non ci sono catalyst di breve termine'.

Anche Banca Akros ha abbassato il target price da 3,7 a 3,6 euro in quanto, anche se il terzo trimestre e' stato "in linea o leggermente migliore delle attese", nel quarto trimestre la raccolta pubblicitaria potrebbe essere "negativa" provocando una revisione al ribasso degli utili.

Da settembre la pubblicita' sembra aver preso una direzione negativa anche per Barclays, che ha dunque tagliato da 3 a 2,9 euro il target price, secondo quanto riporta Bloomberg. Mentre sulla revisione del prezzo da 3,3 a 3,1 di Jp Morgan, ha pesato il taglio delle stime di crescita del mercato pubblicitario italiano nel 2019.

Tra i broker che hanno rivisto al ribasso i loro target price figurano anche Mediobanca, Kepler e Mainfirst.