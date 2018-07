Mediaset e F2i delistano Ei Towers: Opa da 1,6 miliardi. S'infiamma Rai Way

Obiettivo: delistare Ei Towers per "valorizzare un asset rilevante" e nel contempo "rafforzare la strategia di focalizzazione sul core business della televisione gratuita". In pertnership con il fondo infrastrutturale F2i Sgr, Mediaset lancia un'Opa sulla totalita' del capitale di Ei Towers, a un prezzo di 57 euro per azione.

La formalizzazione dell'operazione, gia' anticipata ieri da fonti finanziarie, e' avvenuta la notte scorsa L'opa dell'asse F2i-Mediaset su EiTowers avra' un ammontare massimo di 1,6 miliardi di euro in caso di adesione totalitaria da parte degli azionisti della societa' delle torri e l'accordo tra i due offerenti prevede che Elettronica Industriale (la controllata Mediaset titolare del 40% di EiTowers) porti in adesione alla offerta le sue 11,3 milioni di azioni detenute.

L'esborso sara' affrontato mediante l'utilizzo di una linea di credito a medio-lungo termine fino a 480 milioni messa a disposizione da Intesa Sanpaolo, Mediobanca e Unicredit oltre che mediante apporti di capitale e finanziamento soci da parte dei due alleati nell'operazione. E' quanto si legge nella comunicazione ufficiale della operazione annunciata da 2iTowers, veicolo che vede F2i Tlc 1 al 60% e Mediaset al 40%.

L'offerta e' finalizzata a delistare EiTowers da Piazza Affari ma, qualora l'obiettivo non fosse raggiunto, l'offerente valutera' di conseguirlo attraverso la fusione di EiTowers con uno dei veicoli non quotate a monte della catena societaria creata per l'opa. Per quanto riguarda le strategie future F2i ritiene che il rafforzamento delle prospettive industriali di EiTowers possa passare anche attraverso la separazione tra le torri per il segnale televisivo e quelle per il segnale telefonico. A Piazza Affari, il focus degli investitori si è spostato subito su Ei Towers. Le azioni, che inizialmente non riuscivano a far prezzo, si sono portate sopra il prezzo dell'offerta, esattamente a 57,1 euro, volando del 15,7%

Si sono inoltre infiammate anche le quotazioni della concorrente Rai Way (+19% a 4,85 euro; in allungo anche le Mediaset, che salgono di oltre il 3%), sull'ipotesi che in seconda battuta la societa' possa essere coinvolta nel processo di aggregazione. Per contro Inwit, l'azienda delle torri di Telecom Italia, sale solamente dell'1%, portandosi a 6,93 euro. Gli investitori hanno subito iniziato a scommettere che Ei Towers possa fondersi con Rai Way e focalizzarsi sul business della trasmissione televisiva, cedendo le torri tlc a Inwit o Cellnex. Del resto stando anche alle ultime indicazioni fornite dall'ad di Telecom Italia, Amos Genish, la stessa Inwit non e' in vendita. Nella nota di oggi gli analisti di Equita hanno scritto che 'l'operazione di F2i e Mediaset su Eitowers potrebbe rilanciare il progetto di integrazione con Raiway, anche se questo dovrebbe essere approvato dal Governo'.

Gli esperti hanno comunque ricordato che l'azienda ha in pancia sia le torri di trasmissione per le tlc, appetibili per Inwit e Cellnex e per altro valutate a sconto rispetto a quelle delle societa' del settore (15 volte il loro ebitda rispetto alle 19 volte di Inwit, ad esempio), sia le torri di broadcast valutabili 10 volte l'ebitda, multiplo in linea con quello della concorrente Rai Way.

Equita ha gia' stimato che una eventuale integrazione tra Ei Towers e Rai Way creera' sinergie fino a 225 milioni e circa 50 milioni di risparmi annui. 'Per Inwit e Cellnex vediamo un impatto limitato dall'operazione su Ei Towers in quanto non ci attendiamo possano essere coinvolte in un'eventuale aggregazione con le torri di broadcast - hanno aggiunto gli analisti - dall'altro lato riteniamo che entrambe sarebbero interessate ad acquisire le torri di tlc della stessa Ei Towers, operazione da circa mezzo miliardo di valore'.

Gli stessi esperti di Equita non hanno tuttavia escluso a priori che l'obiettivo di F2i possa essere invece quello di creare un operatore broadcast e tlc. In tal caso Equita indica che reagirebbe positivamente 'Inwit, che potrebbe essere coinvolta nel progetto. Il progetto sarebbe invece piu' negativo per Cellnex'. La Borsa sembra scommettere piu' sulla creazione di una societa' specializzata nelle torri di broadcasting, dal momento che volano le azioni di Rai Way.