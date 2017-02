Mediaset, il Governo prepara misure anti scalata in ddl concorrenza

Il governo prepara misure anti scalata da inserire nella legge sulla concorrenza, che dovrebbe essere licenziata dal Parlamento entro marzo. A dirlo è il senatore del Pd e relatore del provvedimento, Salvatore Tomaselli, per il quale l'obiettivo "è omogeneizzare la normativa italiana a quelle più stringenti di altri Paesi europei, come ad esempio la Francia". L'iniziativa è partita dopo che Vivendi ha raccolto quasi il 29% di Mediaset.

Lo schema è in linea di massima definito: una volta superate determinate soglie di partecipazione, l'investitore può essere obbligato a comunicare gli obiettivi che si propone di raggiungere in un determinato arco di tempo.

"È un'ipotesi di lavoro venuta fuori durante una riunione fatta la scorsa settimana. C'è interesse del governo, il ministero dello Sviluppo in particolare, a redigere questa misura ma testi concordati non ce ne sono", spiega a Reuters Tomaselli. "Ovviamente per noi questo è un tema condivisibile: se il Governo lo presenta noi lo sosteniamo". La direttiva europea Transparency, recepita in Italia nel 2016, ha elevato al 3% dal 2% la prima soglia azionaria superata la quale scatta l'obbligo di comunicazione al mercato. Secondo Tomaselli, la legge sulla concorrenza è lo strumento migliore per intervenire.

"Il ddl è stato calendarizzato in aula al Senato per l'ultima settimana di febbraio. Chiuso il passaggio in Senato va alla Camera per l'ultima lettura. Questo è un accordo già definito, tant'è che la Camera ha già calendarizzato l'ultima lettura a marzo. Quindi la legge sulla concorrenza sarebbe più veloce di un decreto ad hoc", spiega.