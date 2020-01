Mediaset, il Tar boccia le richieste di Vivendi sul provvedimento Agcom

Stop del Tar del Lazio all'istanza cautelare presentata da Vivendi per sospendere un delibera dell'Agcom riguardante Mediaset. Il Tar del Lazio, afferma Mediaset, "ha rigettato l'istanza cautelare depositata da Vivendi il 3 gennaio con la quale si chiedeva di sospendere la delibera Agcom 178 del 18 aprile 2017". Alla vigilia dell'assemblea degli azionisti di Mediaset, il Tar del Lazio ha rigettato l'istanza d'urgenza presentata da Vivendi per l'annullamento del provvedimento dell'Agcom che nel 2017 aveva congelato la quota del gruppo francese nel Biscione eccedente il 9,99%, in ragione della partecipazione in Telecom.



La decisione è stata presa dal giudice monocratico che ha fissato per il 15 gennaio la trattazione collegiale in camera di consiglio. Il giudice ha ritenuto che "non sussistano i requisiti di estrema gravità e urgenza che, ai sensi dell'articolo 56 del codice del processo amministrativo, possono legittimare l'intervento presidenziale, derogatorio della ordinaria competenza collegiale anche in materia di concessione di misure cautelari, stante la possibilità per Vivendi di ottenere la tutela dei propri interessi dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria".



Il giudice ha osservato, inoltre, che la delibera di approvazione del progetto di fusione, volto alla creazione di Mfe, del 4 settembre 2019, "risulta attualmente sospesa con provvedimento del tribunale di Milano, il quale si dovrà pronunciare sulla legittimità del progetto e delle modifiche da apportarvi nell'assemblea degli azionisti di domani nell'udienza del 21 gennaio”.



Il giudice, si legge nel dispositivo, ha ritenuto peraltro "che il fumus del ricorso, pur apprezzabile (tanto è vero che questo tribunale, con ordinanza n. 10654 del 5 novembre 2018, ha sottoposto alla Corte di giustizia tre quesiti pregiudiziali sulla compatibilità dell'articolo 43 Tusmar con il diritto Ue) e suffragato dalle osservazioni della commissione europea e dalle conclusioni dell'Avvocato generale, recentemente intervenuti, dovrà comunque essere rivalutato da questo tribunale alla luce di quello che sarà l'effettivo pronunciamento della Corte di giustizia (dispositivo e relative motivazioni) e non si appalesa, quindi, come evidentissimo e incontestabile".