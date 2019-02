Mediaset, le mosse dei Berlusconi. Il Biscione prepara le nozze Ue. Rumors

Grandi manovre in corso in casa Berlusconi, che taglia i rami secchi e si prepara ad una nuova fase di crescita in Europa. Anzitutto Fininvest ha raffozato la presa su Mediaset acquistando in gennaio un altro 0,43% del “Biscione” con un investimento di scarsi 15 milioni di euro. La holding dei Berlsuconi è così salita al 44,16% del capitale (al 45,88% dei diritti di voto). Da notare che in base all’attuale normativa avendo già acquistato uno 0,91% in novembre e uno 0,74% in dicembre, Fininvest può ancora comprare un 2,92% di Mediaset da qui a marzo e raggiungere il 47% del capitale (ossia al 48,8% dei diritti di voto) senza incorrere in obbligo di Opa, investendo in tutto altri 90-100 milioni di euro.





Nel frattempo Mondadori, il cui titolo negli ultimi tre mesi ha già recuperato un terzo del suo valore a Piazza Affari, ha sottoscritto un’opzione “put” che porterà alla cessione di Mondadori France a Reworld Media, con cui negoziati erano stati avviati da novembre. La chiusura dell’operazione è attesa entro aprile, poi bisognerà aspettare circa un mese per l’approvazione definitiva da parte dell’Antitrust. In cambio delle attività cedute Mondadori incasserà per 70 milioni di euro (60 milioni per cassa, 10 milioni in azioni Realworld Media), cui potrebbero aggiungersene altri 5 in base ai risultati che saranno ottenuti da qui al 2020 dal nuovo management.

L’impatto netto dell’operazione è positivo per 58 milioni di euro che sanciscono la fine di un’avventura sfortunata costata a Segrate solo nell’ultimo bilancio 198 milioni di svalutazioni. Con un debito inferiore ai 100 milioni di euro, ovvero circa pari all’Ebitda normalizzato, e una capitalizzazione di mercato tornata sopra i 455 milioni, Marina Berlusconi, che in autunno tonerà ad avere la concorrenza della Rcs di Urbano Cairo dopo il venir meno delle limitazioni sul settore (eredità della vendita dell'area libri a Segrate), potrà ora mettere in cantiere un’acquisizione che consenta a Segrate di crescere all’estero, nel settore dei libri.





In parallelo Fininvest dopo aver tagliato i rami secchi in Mediaset, ossia Mediaset Premium, costata circa un miliardo di perdite cumulate e in via smantellamento dopo il via libera dell’Agcom all’acquisizione della piattaforma tecnica (R2 Srl) da parte di Sky, marca le distanze da Vivendi, socio non gradito al 28,8% del capitale del biscione e al 29,9% dei diritti (di fatto utilizzabili solo per il 10% avendo girato il 19,9% a Simon Fiduciaria su richiesta dell’Agcom a causa della contemporanea partecipazione in Tim, pari al 23,9%).

Per i Berlusconi è ora molto più facile neutralizzare eventuali offerte d’acquisto non gradite che potessero essere lanciate sul titolo da parte di altri gruppi multimediali esteri: con poco più di 3,2 miliardi di euro di capitalizzazione infatti Mediaset, uscita a fine dicembre dall’indice Ftse Mib delle 40 maggiori capitalizzazioni di borsa, può essere facilmente fagocitata da colossi come Disney o Comcast, entrambe attorno ai 170 miliardi di dollari di capitalizzazione, o AT&T, che nel 2016 ha rilevato per 85,4 miliardi di dollari Time Warner e che in borsa capitalizza oltre 221 miliardi di dollari.

