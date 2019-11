Mediaset pronta a cambiare lo statuto. Il mercato scommette sul decollo di Mfe

Mediaset e Vivendi non hanno trovato un accordo nella conciliazione tentata dal Tribunale di Milano nella querelle infinita che oppone i due gruppi dell'enterteinment, ma il titolo del Biscione corre a sia a Piazza Affari sia alla Bolsa de Madrid: il progetto MediaForEurope è pronto a ripartire grazie alle modifiche allo statuto della holding in cui si fonderanno le due quotate.



E' comunque tutto il comparto media ad essere vivace sui listini azionari: +2,3% Prosiebensat a Francoforte, +1,4% Publicis a Parigi, +1,5% Itv e Wpp a Londra. Mediaset sale del 2% a 2,73 euro a Milano mentre Mediaset Espana guadagna il 3,3% a 5,86 euro a Madrid.



Questa mattina i Cda delle due società si sono riuniti per formalizzare l'impegno alla modifica dei punti dello statuto di MediaForEurope contestati da Vivendi: una mossa che va incontro alle richieste del gruppo francese, il quale si è rivolto al Tribunale di Milano e alla Corte di Madrid per fermare l'operazione.

In una nota il board di Mediaset ha fatto sapere che il tentativo di conciliazione tra il gruppo e Vivendi "non ha, allo stato, dato esiti positivi", ma "il progetto Mfe è confermato e procede" ed è stato convocata per il 10 gennaio una nuova assemblea straordinaria degli azionisti a cui proporre l'approvazione di specifiche modifiche della proposta di Statuto di MediaForEurope. Modifiche che non comporteranno nuovi diritti di recesso per i soci che non approveranno l'ordine del giorno ne' richiederanno una riapertura dei termini per l'opposizione dei creditori e che "dovranno - spiega la nota - essere approvate anche dall'assemblea degli azionisti di Mediaset Espana Comunicacio'n" e dall'assemblea degli azionisti di Mediaset Investment N.V. (societa' interamente e direttamente controllata da Mediaset che successivamente cambiera' nome in MFE).

Dal gruppo di Cologno Monzese hanno fatto anche sapere che le modifiche allo statuto della olandese MediaForEurope proposte dal cda di Mediaset riguardano l'eliminazione della soglia del 25% per l'Opa obbligatoria (resta solo quella del 30%) e i requisiti di detenzione e contrattuale (in assenza dei quali poteva essere sospeso il diritto al voto in assemblea).



Ora si attende che il Tribunale civile di Milano verifichi che i cambiamenti fatti sono in linea con le sue richieste e confermi la sospensione della delibera assembleare sul progetto Mfe fino all'approvazione delle modifiche da parte delle assemblee.

"Se il tribunale darà l'ok a Mediaset a procedere con le modifiche, dovrebbe essere facilitata una soluzione positiva anche in Spagna, dove la corte di Madrid ha sospeso la fusione e contro la quale Mediaset Espana ha inoltrato ricorso. Riteniamo quindi che lo sconto del 9% fra Mediaset e Mediaset Espana rispetto al concambio dovrebbe chiudersi”, è il commento degli analisti di Equita Sim.

Gli analisti si attendono poi un'assemblea a metà gennaio in cui il Biscione approverà i nuovi termini della fusione che darà vita a MediasetForEurope. Così Vivendi guadagnerà tempo per poter valorizzare meglio la sua quota del 20% nella società del Biscione e incasserà anche parte del dividendo straordinario da 100 milioni che Mfe ha proposto a tutti i soci dopo la fusione. Così il mercato compra.