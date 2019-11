Mediaset, Berlusconi jr: molto ottimista su accordo con Vivendi

"Sono molto ottimista se loro saranno lineari, le distanze sono ridotte al minimo". Cosi' Pier Silvio Berlusconi, ad di Mediaset, interpellato a margine di un evento riguardo un possibile accordo con Vivendi. "Noi crediamo moltissimo nel nostro progetto industriale. Lo vogliamo fare e lo dobbiamo fare perche' creare un broadcaster europeo e' l'unica strada: la fusione e' la strada piu' pratica e se non faremo quella sara' in un altro modo, lo stesso vale per l'Olanda", ha aggiunto.



Per quanto riguarda Vivendi, Pier Silvio Berlusconi ha sottolineato riguardo il loro atteggiamento: "Sono molto ottimista ma purtroppo abbiamo a che fare con chi abbiamo a che fare, siamo molto oltre l'imprevedibile. Se quello che abbiamo detto nella trattativa verra' mantenuto sono molto ottimista ma chi lo sa se sara' mantenuto. Bisogna capire se la cosa su cui stiamo trattando oggi e' la cosa su cui si tratta o se domani si cambia", ha sottolineato Pier Silvio Berlusconi, ribadendo che, in ogni caso, Mediaset vuole portare avanti in ogni caso l'attuale progetto.



Secondo l’amministratore delegato di Mediaset, Vivendi e' una holding in cui c'e' confusione strategica e il fatto che il progetto Mfe venga rallentato "e' un male soprattutto per una grande azienda italiana che sta cercando di trovare un passo internazionale". Infine una battuta su Mediaset: "Siamo molto soddisfatti di come e' andato quest'anno".