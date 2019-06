Mediaset riorganizza le testate. A Pucci il comando. Rumors

Mediaset vara un importante riassetto organizzativo per le sue news. In sostanza, a partire da lunedì 17 giugno, le redazioni di Tg4 (14 giornalisti), Studio Aperto (13 giornalisti), Tgcom24 (14 giornalisti) e SportMediaset (16 giornalisti) vengono riunite sotto un'unica testata, quella dell'agenzia NewsMediaset, di cui è responsabile Andrea Pucci. Le testate secondo i rumors anticipati da Italia Oggi saranno cancellate in tribunale, ma resteranno come brand, e i loro direttori diventeranno condirettori. Dalla fusione, restano esclusi il Tg5 di Clemente Mimun e Videonews.

L'operazione, voluta da Mauro Crippa, direttore generale dell'informazione Mediaset, consentirà quindi a ciascun notiziario del Biscione di poter immediatamente accedere a una redazione di 206 giornalisti, sia per i singoli servizi, sia per gli speciali o gli approfondimenti. Rimangono i brand di messa in onda del Tg4 e di Studio Aperto, più che altro per questioni di immagine, con palinsesti decisi in sostanza dalla direzione generale informazione Mediaset e servizi confezionati da NewsMediaset.

I direttori di Tg4, Rosanna Ragusa, di Studio Aperto, Anna Broggiato, e di SportMediaset, Alberto Brandi, diventeranno come detto condirettori di NewsMediaset.