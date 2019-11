Mediaset sale al 15,1% in Prosienbensat. L'investimento vale mezzo miliardo

Mediaset ha annunciato di aver rafforzato la sua quota nella tedesca Prosiebensat al 15,1 per cento. Con un comunicato diffuso a mercati europei chiusi, il gruppo di Cologno Monzese spiega che Mediaset España ha acquisito una quota del 5,5% in P7S1. In questo modo, si legge, la partecipazione complessiva detenuta dal Gruppo raggiunge ora il 15,1% del capitale azionario di P7S1. Il nuovo investimento in P7S1, leader del settore in Germania, il più grande mercato dei media in Europa, costituisce un nuovo passo avanti di Mediaset verso la creazione di un player paneuropeo attivo sui principali mercati. Il 7 giugno 2019, Mediaset ha infatti annunciato la creazione di Mediaforeurope (MFE), destinata a diventare la Casa comune dei maggiori broadcaster free europei.

Mediaset afferma di credere fermamente nel futuro dell'industria europea dei media. E che l'investimento odierno rappresenta un importante passo avanti nella creazione di una TV europea indipendente, forte nei contenuti e nella tecnologia, che possa migliorare la posizione competitiva dell'Europa nel mercato globale. Le dimensioni stanno diventando infatti un fattore strategico sempre più cruciale. E Mediaset è convinta che sia necessaria una risposta pan-europea per affrontare le sfide competitive e tecnologiche in atto. Dimensioni adeguate consentiranno a tutte le maggiori emittenti d'Europa di competere su un piano di parità potenziando le rispettive posizioni di leadership nell'intrattenimento, nei contenuti lineari e non lineari, nella tecnologia e nei dati.

In futuro, le strutture comuni paneuropee aiuteranno a creare le dimensioni necessarie per essere più efficaci nella pubblicità, per investire in tecnologie all'avanguardia e per puntare con forza sulla produzione di contenuti competitivi e su un'offerta digitale e on-demand sempre più ampia. P7S1 ha un notevole potenziale di crescita e Mediaset è lieta di aumentare ulteriormente la sua posizione di azionista di maggioranza. Siamo convinti che questo nuovo investimento in P7S1 consentirà di rafforzare ulteriormente i legami tra le nostre aziende nel cammino comune verso la creazione di nuovo valore sia nel mercato tedesco sia in quello europeo.



Mediaset: investimento in Prosieben vale mezzo miliardo euro - Vale circa 180 milioni di euro, alle quotazioni di Borsa di oggi, l'ulteriore quota del 5,5% di ProsiebenSat.1. il cui acquisto e' stato annunciato oggi da Mediaset. In precedenza il Biscione aveva speso circa 330 milioni per rastrellare il 9,6% del capitale dell'emittente tedesca. Per un investimento complessivo che si aggira dunque intorno al mezzo miliardo