Mediaset scivola in Borsa: pesano le voci di uno stop Agcom a Vivendi

Mediaset scivola in borsa a -4%, dopo un'apertura gia' in netto calo a -3,43%, restando comunque sopra i 4 euro per azione. A trascinare verso il basso il titolo seno le iniscrezioni secondo cui l'Agcom sarebbe pronta a un nuovo stop ai francesi di Vivendi nella corsa alla conquista delle tv di Berlusconi.

In una nota, l'Authority ha tuttavia precisato che l'istruttoria Mediaset-Vivendi, e' ancora in corso e che si concludera' "entro centoventi giorni prorogabili di ulteriori sessanta", in quanto si stanno approfondendo "i molteplici aspetti tecnici, giuridici e di mercato che l'analisi richiede".