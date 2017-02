Mediaset: stretta finale con Sky su Premium. Rumors

Entra nel vivo la trattativa tra Sky e Mediaset per la cessione di Premium. Secondo quanto ricostruito da Il Sole 24 ore, dopo il fallimento dell'accordo con Vivendi e il blitz avvenuto alla fine dello scorso anno da parte dei francesi nel capitale di Mediaset, il colosso internazionale della pay tv avrebbe avviato un confronto con il Biscione per capire se, dopo il precipitare degli eventi sul fronte d'Oltralpe, si fossero create le condizioni per riaprire un tavolo di trattative.

Un negoziato che, secondo le indiscrezioni, sarebbe ora in pieno svolgimento, tanto che qualcuno parla di una vera e propria accelerazione. E lo scoglio del prezzo, che in passato è stato decisivo per far saltare potenziali accordi, non sarebbe più ritenuto insormontabile.

In pratica, i valori dati alla società controllata da Mediaset dalle parti, seppure non ancora allineati, sarebbero meno distanti rispetto ai tentativi precedenti. Ci sarebbe dunque spazio per trovare un'intesa in tempi stretti.