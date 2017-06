Mediaset, Vivendi diserta l'assemblea. Il Biscione lancia tre nuove cause

di Andrea Deugeni

@andreadeugeni

I francesi di Vivendi, con le armi spuntate dall'AgCom, disertano alla fine l'assemblea di Mediaset che all'inizio del blitz di Parigi nel bradcaster di Cologno Monzese avrebbe dovuto essere la resa dei conti fra la famiglia Berlusconi e Vincent Bollorè per il controllo del Biscione. Una resa (resta in piedi il ricorso al Tar contro il verdetto dell'Authority guidata da Marcello Cardani), a cui però Fininvest ha risposto intentando altre tre nuove cause nei confronti del colosso dell'enterteniment transalpino, oltre a quella per "l'esecuzione coattiva" del contratto per l'acquisto di Mediaset Premium da parte di Vivendi e il risarcimento miliardario dei danni (a fine causa Mediaset potrebbe incassare almeno un miliardo e mezzo di euro).

L'attacco è arrivato subito in apertura dei lavori dell'assemblea in corso a Cologno Monzese da parte del presidente Fedele Confalonieri, appuntamento in cui è presente il 51,68% del capitale (da lettura del libro soci, Fininvest detiene il 39,53% del capitale). "Non arretreremo sul piano della difesa legale e nella tutela dei nostri, e vostri, interessi", ha tuonato infatti Confalonieri, parlando dei danni causati al gruppo dalla scalata lanciata da Vivendi.



"Risolvere questo grave contenzioso è per noi una priorità assoluta. Non sono sul tavolo solo i nostri diritti violati, ma anche molti dei nostri progetti futuri", ha aggiunto il presidente del Biscione che ha poi annunciato la nuova offensiva legale contro Parigi: "Poche settimane fa abbiamo nuovamente citato in tribunale Vivendi per violazione contrattuale, concorrenza sleale e violazione della legge sul pluralismo televisivo". Elementi che allontanano il raggiungimento di un accordo fra i due gruppi, ma che secondo qualche interpretazione non è nient'altro che un ulteriore pressing di Fininvest per arrivare a una soluzione entro l'estate della grana Premium, che continua a bruciare capitale.

Anche se non è presente in assemblea (fino a ieri Vivendi non aveva depositato le azioni per partecipare, ma avrebbe ancora potuto farlo questa mattina prima delle 10) il colosso guidato da Bollorè e De Puyfontaine è comunque il protagonista indiscusso dei lavori. Nel presentare il bilancio 2016 che dev'essere approvato (assieme alla nomina del nuovo collegio sindacale e il buy-back fino al 10% del capitale), Confalonieri ha spiegato che l'andamento del business è stato condizionato dall'"attacco al cuore di Mediaset. La rottura dell'accordo con Vivendi ha segnato in modo profondo il 2016 e distrutto il valore potenziale dell'aggregazione tra i due gruppi". "Siamo davanti a un take over ostile", ha sentenziato il braccio destro di Silvio Berlusconi, prima di ripercorrere le vicende degli ultimi mesi.

L'attacco al cuore di Mediaset, per Confalonieri, sta continuando a condizionare anche l'operatività presente e futura. L'alleanza doveva essere "qualcosa di molto positivo ed è diventato un elemento fortemente negativo, un intralcio, un condizionamento pesante al nostro sviluppo", ha affermato infatti il manager. Confermando la i target di crescita, Confalonieri ha rassicurato però i soci sul capitolo Premium, la controllata attiva nella pay tv che verrà riportata in equilibrio.

"La società - ha spiegato - ha certamente sofferto per il trauma subito dalla vicenda Vivendi, ma nonostante questo l'azienda è rifocillata immediatamente sul business con un unico obiettivo, quello di ristrutturare il business model rendendolo sostenibile". Il 19 giugno Mediaset ha acquisito da Telefonica l'11,1% di Mediaset Premium arrivando a detenere il 100% del capitale sociale della pay tv.

Confalonieri ha ricordato lo stato dell'arte sui diritti tv del calcio, dopo le recenti aste in Italia e in Europa. "Sulla Champions League abbiamo fatto una buona offerta, superiore a quella della volta scorsa. Non è bastato, ma per noi era la cifra giusta", ha spiegato. Per quanto riguarda la serie A, "non abbiamo partecipato perchè era inaccettabile la composizione dei pacchetti, come abbiamo fatto pesare sia alla Lega che all'Antitrust". Ma ha precisato: "L'offerta di Premium per la prossima stagione è l'unica completa, unendo alla serie A un anno di Champions League in esclusiva".

Nonostante l'assenza di Vivendi, non sono mancate comunque voci di critica all'operato della coppia Berlusconi-Confalonieri. Il fondo Amber, azionista al 2,5% di Mediaset, ha chiesto di rinnovare il consiglio di amministrazione e il management del gruppo, "fermo agli anni Ottanta e Novanta" e "non adeguato", tagliare i costi e ripensare le strategie della società, guardando a possibili aggregazioni.



Il rappresentante del fondo Usa ha accusato Mediaset di essere "un'azienda vecchia, con una struttura di costi elevata", con il Cda che è costato 62 milioni di euro negli ultimi quattro anni. Amber ha poi annunciato che voterà a favore del piano di buy back, ma "è necessario assolutamente un cambio di passo, con un taglio dei costi e il perseguimento di nuove strategie. L'azienda non può sopravvivere solo con un buy back". Su questo punto, sarà molto importante proprio il comportamento delle minoranze di mercato. A ieri sera, da parte di fondi e retail, era stato depositato circa il 12% del capitale: è stata cioè superata la soglia del 10% che consente di misurare ufficialmente il gradimento del mercato alla proposta della società di riacquistare azioni proprie, con una diversa applicazione della disciplina Opa.



Infatti, non contando Fininvest e Vivendi, se la maggioranza del capitale presente in mano a fondi (fino all'8% del capitale) e investitori individuali (fino al 12%) voterà a favore del buy-back, allora il riacquisto di azioni proprie non farà scattare le soglie dell'Opa a carico del primo socio, che non ha ancora raggiunto il controllo di diritto con il 50% più un'azione. Le previsioni sono per un voto favorevole da parte delle minoranze, anche perchè il buy-back andrebbe a sostenere il titolo nel caso in cui Vivendi decidesse di rivendere almeno i due terzi delle azioni rastrellate a dicembre. Mediaset ha già il 3,795% del proprio capitale in portafoglio e potrebbe acquistarne sul mercato un altro 6,473% per arrivare al 10%. In questo caso, poicheè le azioni proprie sono prive dei diritti di voto, Fininvest salirebbe al 43,92% del capitale votante ma, volendo, potrebbe ancora incrementare la partecipazione nel limite del 5% annuo, superando il 49% a maggio dell'anno prossimo.

Bene l'andamento del titolo del Biscione a Piazza Affari. Dopo la seduta negativa di ieri, le parole di Confalonieri hanno fatto bene alle azioni Mediaset che a metà giornata guadagnano oltre un punto e mezzo percentuale a 3,48 euro per azione.