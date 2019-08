Mediaset, Vivendi può votare. Dirà no a progetto MfE

Nei prossimi giorni Mediaset giochera' un pezzo importante del proprio futuro, incardinato sul progetto MediaForEurope (MfE), che, nelle intenzioni della societa', dovra' costituire il primo nucleo di un futuro polo tv generalista di respiro europeo. Il 4 settembre i soci del Biscione saranno chiamati ad approvare la fusione tra il gruppo italiano e la propria controllata spagnola e, nell'occasione, anche i francesi di Vivendi potranno votare con il loro 9,9%. In vista dell'assemblea e dopo gli scontri degli ultimi anni, infatti, il gruppo transalpino aveva avanzato nelle settimane scorse un ricorso d'urgenza per poter partecipare ai lavori ed esprimere il proprio voto, dopo che in occasione dell'assemblea dello scorso 18 aprile scorso il consiglio di amministrazione di Mediaset ha consentito loro di partecipare ai lavori, ma senza la facolta' di esprimersi. Dopo l'udienza di giovedi' scorso a Milano davanti alla giudice Amina Simonetti, e' arrivata oggi l'ordinanza del tribunale e Vivendi, che la ha accolta "con favore", ha confermato l'intenzione di votare contro il progetto "dopo aver valutato il venir meno dei diritti per gli azionisti di minoranza, e in particolare per Vivendi, alla luce dello statuto proposto per la nuova societa' Mfe". I francesi, oltre al pacchetto detenuto direttamente, dispongono di un'ulteriore quota del 19,2%, conferita al trust Simon Fiduciaria per ottemperare alle disposizioni dell'AgCom a causa del superamento dei limiti stabiliti dal Tusmar, considerato che sono anche i primi azionisti di Tim con il 23,9%. Su questa seconda tranche e' gia' stata acclarata (con due distinti provvedimenti della magistratura) l'impossibilita' per Vivendi di partecipare e votare in assemblea, ma nei giorni scorsi, a sorpresa, sia il gruppo che la fiduciaria hanno richiesto di partecipare all'appuntamento con l'intera quota.



C'e' poi un ulteriore ricorso in tribunale dei francesi che, proprio per il divieto di potersi esprimere con il voto, hanno chiesto l'annullamento di quanto deliberato lo scorso aprile e in primis dell'introduzione del voto plurimo, che di fatto rafforza la presa di Fininvest, la holding della famiglia Berlusconi, su Mediaset. Al tempo stesso pero', il gruppo transalpino ha fatto richiesta di veder riconosciuto il diritto al voto plurimo anche per le loro azioni, sia in Italia che in Olanda. L'ipotesi che Vivendi voti contro in progetto in assemblea, secondo quanto e' filtrato nei giorni scorsi da fonti vicine a Mediaset, non vede preoccupata l'azienda di Cologno Monzese, perche' in questo caso i francesi non potrebbero poi impugnare la delibera. Per boicottare il riassetto alla base di MfE, oltre a votare contro (l'operazione ha bisogno del voto favorevole dei due terzi del capitale rappresentato in assemblea), Vivendi ha un'altra strada, quella di esercitare il diritto di recesso, con Mediaset che ha fissato fino a un massimo di 180 milioni di euro l'esborso oltre il quale il progetto di fatto decadrebbe. Se optera' per questa scelta, tuttavia, rischia di incassare una pesante minusvalenza e di non riuscire comunque a far saltare la partita. Su questo fronte, poi, l'andamento in Borsa del gruppo sara' cruciale: al momento, con gli ultimi cali, Mediaset quota appena sopra il prezzo fissato per il recesso: un'azione vale 2,79 euro rispetto ai 2,77 fissati dal cda. In questa situazione collocare sul mercato le eventuali azioni frutto di recesso non sarebbe un'operazione cosi' semplice.