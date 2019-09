Mediobanca, Del Vecchio accende la Borsa: titolo a 10 euro.Impennata di scambi

Che Leonardo Del vecchio si sia messo di nuovo in movimento sul capitale di Mediobanca? Mentre in Borsa ormai sembra prevalere la tesi che Delfin adotterà un approccio in Piazzetta Cuccia da fondo attivista, gli investitori si mettono in scia alle mosse di Delfin che con un blitz messo a segno fra il 3 e l'11 settembre si è portata a un soffio dal 7% del capitale della merchant bank milanese.





A Piazza Affari le azioni Mediobanca, infatti, allungano il passo: il titolo che in tre sedute, da quando cioè l'imprenditore di Agordo ha alzato il velo sulle sue operazioni di acquisto, è salito di oltre il 5% si conferma oggi in testa al Footsie Mib, con un guadagno odierno del 3,25% e le azioni sono scambiate a 10 euro l'una.



Il titolo è ai massimi da 16 mesi e sono passati di mano finora 5,1 milioni di pezzi su una media giornaliera nell'ultimo mese di 3,9 milioni.



Secondo le indiscrezioni Mr Luxottica, ora terzo azionista forte dopo UniCredit e Vincent Bollorè (in fase di disimpegno, però), sarebbe intenzionato a salire portandosi alla soglia del 10% e c'è già chi scommette che il blitz delle scorse sedute registri oggi una terza puntata.





Il primo appuntamento utile per Del Vecchio per un'uscita pubblica da cui gli investitori e il management potrebbero ricavare maggiori indicazioni sulle sue intenzioni è il 28 ottobre, quando Mediobanca terrà l’assemblea per il bilancio.



Se nei prossimi giorni verrà ufficializzata una nuova salita di Delfin, sul mercato il prezzo delle azioni toccherà altri massimi.