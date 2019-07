Mediobanca: +8% utile netto rettificato 2018/19 a 860mln, sopra le stime

Via libera del consiglio di amministrazione di Mediobanca ai conti annuali 2018-2019 chiusi (a giugno) con un utile netto rettificato in salita dell'8% a 860 milioni di euro. Il dato e' superiore alle stime degli analisti che si fermavano a 805 milioni di euro. In crescita del 4% i ricavi a quota 2,5 miliardi di euro 'grazie alla forte attivita' commerciale' si legge in una nota. Il margine di interesse sale del 3% a 1,4 miliardi di euro per la crescita degli impieghi (+8% a 44 miliardi) e la riduzione del costo della raccolta (da 90bps a 80bps).



Le commissioni sono 'in temporaneo rallentamento' (-2% a 611 milioni) 'nonostante la crescita del totale delle attivita' finanziarie' (+6% a 68 miliardi) e della raccolta netta (+5% a 5 miliardi) a causa dei "bassi volumi di operazioni di capital market e la scarsa propensione al rischio degli investitori'. Il risultato operativo (+8%) sale a oltre 1,1 miliardi, mentre l'utile netto di bilancio cala a 823 milioni (-5%) per assenza di proventi straordinari. In crescita la redditivita' con un Rote (ritorno sul capitale tangibile) rettificato al 10,2% contro il 9,5% nel 2018 e un Cet1 stabile al 14,1%.

L'esercizio, spiega la societa', 'e' stato caratterizzato da un ambiente operativo particolarmente avverso agli intermediari finanziari' ma 'questo contesto di mercato non ha pregiudicato il percorso di crescita del gruppo che, grazie ad un significativo sviluppo commerciale, chiude l'esercizio con i migliori risultati dell'ultimo decennio' relativamente a ricavi, risultato operativo, utile netto e Rote. Per quanto riguarda l'apporto delle partecipazioni consolidate a patrimonio netto, 'pressoche' integralmente riconducibile ad Assicurazioni Generali', e' in crescita da 280,3 a 321,2 milioni.



Le rettifiche su crediti flettono del 10% (da 247,2 a 222,6 milioni) e, in presenza di maggiori volumi creditizi, esprimono un costo del rischio di gruppo a 52bps (in netto calo dai 62bps dello scorso anno e 124 bps al 30 giugno 2016). Quanto ai dati patrimoniali, il totale attivo aumenta da 72,3 a 78,2 miliardi per 'i maggiori volumi dell'attivita' creditizia, pareggiati dall'aumento della raccolta'.



Il Cet1 ratio e' pari al 14,09% (14,24%) con 'l'ampia generazione di utili (180bps) e l'ottimizzazione degli attivi (40bps riveniente dall'introduzione dei modelli Airb sul portafoglio mutui di CheBanca!) hanno permesso di finanziare la crescita organica degli attivi (25bps), l'acquisizione della boutique francese di corporate finance Messier Maris & Associes (15bps, tenuto conto che il prezzo up-front e' stato regolato in azioni Mediobanca) e l'accresciuta remunerazione degli azionisti (90bps in dividendi, 65bps investiti nel piano di buy back)'.



Il ratio fully loaded, ossia con la deduzione integrale di Assicurazioni Generali e con l'applicazione integrale dell'effetto Ifrs9, risulta pari a 12,83% (13,15% al 30 giugno 2018 che non includeva circa -20bps di effetto Ifrs), mentre il total capital ratio passa dal 18,11% al 17,46% (16,46% fully loaded).