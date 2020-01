Mediobanca, Del Vecchio fermo al 10%. Il successo del roadshow di Nagel

Una mossa coerente dopo aver spezzato all'ultimo una lancia in favore del nuovo piano industriale di Alberto Nagel? Oppure avrà forse capito che il blocco dei grandi fondi istituzionali presenti in Mediobanca e a cui fa capo complessivamente il 74% del capitale è un fronte troppo compatto da dividere per poter incidere sulla futura governance di Piazzetta Cuccia?





Difficile dire se abbia definitivamente sotterrato l’ascia di guerra, se si tratta di un dietrofront o se il dossier dev’essere ancora aperto e le relative interlocuzioni con la Vigilanza bancaria di Francoforte devono ancora partire, fatto sta che contrariamente ai rumors che si rincorrevano sin dallo scorso novembre, Leonardo Del Vecchio, primo socio di Mediobanca con il 9,9% del capitale, “non ha presentato alcuna istanza formale alla competente autorità di vigilanza volta ad accrescere la propria interessenza sopra le soglie autorizzate vigenti pari al 10%”.



Ad aprire uno spaccato sulle mosse in Piazzetta Cuccia dell’uomo più ricco d’iItalia che ha rivoluzionato l'azionariato tricolore della merchant bank guidata da Nagel è stato il ministro dei Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, che ha risposto al question time alla Camera a un'interrogazione di Forza Italia sulle iniziative del governo in merito alle operazioni che hanno recentemente interessato il quadro dei soci di Mediobanca e di Assicurazioni Generali, dove la prima ha una quota rilevante del 13%.





D’Inca, che è intervenuto in Transatlantico al posto del collega di governo Roberto Gualtieri, impegnato fuori Roma per appuntamenti istituzionali, ha rilevato anche che sia su Generali (dove Mr Luxottica ha il 3,86% del capitale) sia su Piazzetta Cuccia, il possesso delle partecipazioni "sicuramente legittima il signor Del Vecchio a presentare una lista di candidati per l'elezione dei rispettivi consigli di amministrazione, in quanto entrambe le partecipazioni superano la soglia minima di capitale sociale richiesta per poter presentare una lista di candidati ai sensi della disciplina vigente”, ma ciò non rappresenta assolutamente la certezza di “riuscire a ottenere il voto favorevole da parte di un numero sufficiente di azionisti sulla lista di candidati presentata".



Per D’Incà infatti "le dimensioni dei pacchetti azionari detenuti da Delfin (la holding cassaforte di Del Vecchio, ndr) in entrambi gruppi, unitamente alle caratteristiche dell'azionariato delle due società non gli consentono a priori in assenza di accordi con altri azionisti o del loro sostegno di nominare in autonomia la maggioranza dei consiglieri di amministrazione e degli amministratori delegati di Generali e Mediobanca".



In Piazzetta Cuccia, dove le indiscrezioni che circolano in ambienti finanziari definiscono il cambio di veduta di Del Vecchio sulle strategie di Nagel come uno strategico e non ostile abbassamento generale dei toni per ottenere un futuro disco verde dalla Bce alla salita nel capitale per riuscire a dettar legge in futuro sulla governance, oltretutto Nagel, che fra rendimenti e dividendi pagati ha fatto la felicità di BlackRock&Soci in questi anni, a dicembre ha potuto anche incassare al termine del roadshow sulle nuove strategie presentate al mercato il 12 novembre feedback estremamente positivi.



Secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, la maggior parte degli apprezzamenti portati a casa dal cinquantaquattrenne banchiere hanno riguardato la coerenza dell’ultimo piano strategico con il precedente, strategie che ha impostato un modello di business specialistico incentrato su quattro segmenti (corporate&investment banking, wealth management, credito al consumo e principal investing) che rispondono bene anche a un contesto macro difficile e in cui la possibilità di fare M&A, con un approccio prudente e selettivo (anche alla luce delle alte valutazioni raggiunte dagli asset del risparmio gestito in questo periodo) è vista come un’opzione di valore aggiuntiva alla crescita organica che gli investitori apprezzano.



Anche grazie alla diversificazione rispetto alle tradizionali attività di Cib che assegna un peso crescente ai ricavi commissionali da wealth management e al consumer banking su cui sta virando strategicamente con decisione anche Goldman Sachs, modello per le banche d’affari di tutto il mondo, Mediobanca è percepita dagli investitori come una storia di crescita nonostante la nazionalità del proprio passaporto, un istituto dotato di una solidità e qualità di bilancio ritenute inusuali per una banca italiana.



Licenziata la semestrale il 6 febbraio, i banker di Piazzetta Cuccia apriranno una riflessione anche sulla norma statutaria salva-autonomia finita nel mirino di Del Vecchio, un meccanismo figlio dell’era UniCredit ora conclusasi e che prevede l’obbligo di nomina dell’amministratore delegato del gruppo fra le fila dei dirigenti che lavorano all’interno da almeno tre anni. Una modifica dello statuto all’insegna delle best practice internazionali ma che paradossalmente, sempre da quanto emerso durante il roadshow sul piano, ha portato a una stabilità del management considerata dagli investitori una garanzia alla luce dei risultati realizzati in questi anni. Un biglietto da visita importante da esibire nell'anno del rinnovo.

@andreadeugeni